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  4. 2023 DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri Diyarbakır seçim sonuçları ve oy oranları

2023 DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri Diyarbakır seçim sonuçları ve oy oranları

12.05.2023 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır seçim sonuçları 2023 ekranı kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Tüm Türkiye genelinde 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri gerçekleştirilecek. Diyarbakır'ın ilçeleri olan Bağlar, Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kocaköy, Kulp, Lice, Silvan, Sur ve Yenişehir seçim sonuçları da araştırılan konulardan oldu. Peki, Diyarbakır seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar..

2023 DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri Diyarbakır seçim sonuçları ve oy oranları

Diyarbakır seçim sonuçları oy oranları yakından takip ediliyor. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partisi destekçisi gibi birçok seçmene sahip olan şehirlerden biri olan Diyarbakır seçim sonuçları merak ediliyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sona ermesiyle beraber Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasında geçen yarışın kazananı belli olacak. İşte Diyarbakır seçim sonuçları ve oy oranları ekranı...

DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Diyarbakır seçim sonuçları YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlayacak.

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Diyarbakır'ın ilçeleri olan Bağlar seçim sonuçları, Bismil seçim sonuçları, Çermik seçim sonuçları, Çınar seçim sonuçları, Çüngüş seçim sonuçları, Dicle seçim sonuçları, Eğil seçim sonuçları, Ergani seçim sonuçları, Hani seçim sonuçları, Hazro seçim sonuçları, Kayapınar seçim sonuçları, Kocaköy seçim sonuçları, Kulp seçim sonuçları, Lice seçim sonuçları, Silvan seçim sonuçları, Sur seçim sonuçları ve Yenişehir seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

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Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

HANGİ OKUL VE SANDIKTA OY KULLANACAĞIM?

Seçmen kaydı sorgulama işlemi, hem YSK hem de E devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.

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Yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebiliyor, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini öğrenebiliyorlar.

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