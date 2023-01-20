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2023 erken seçim olur mu? Seçim ne zaman, hangi tarihte?

20.01.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 yılı seçim tarihi tüm vatandaşların gündeminde. Seçimlerin Mayıs mı yoksa Haziran ayında mı yapılacağı merak ediliyor. Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 2023 erken seçim olur mu? Seçim ne zaman, hangi tarihte? İşte konu hakkında tüm bilgiler...

2023 erken seçim olur mu? Seçim ne zaman, hangi tarihte?

2023 seçimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 18 Haziran 2023 olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi tarihinin Mayıs ayına çekilip çekilmeyeceği tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2023 erken seçim olur mu? Seçim ne zaman, hangi tarihte? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar....

2023 ERKEN SEÇİM OLUR MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihine yönelik yaptığı açıklamada 1950 yılında 14 Mayıs'ta yapılan seçim tarihine gönderme yaparak, 2023 seçimlerinin aynı gün olacağı mesajını vermişti.

Açıklamasında, Adnan Menderes'in 14 Mayıs 1950'de "Yeter söz milletin" diyerek sandıktan zaferle çıktığını hatırlatan Erdoğan, "Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, 6'lı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına 'Yeter' diyecektir." diye konuştu.

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SEÇİM NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından önemli açıklamalar yaptı. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağına yönelik açıklamalarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihinin ilan edilmesi için 10 Mart'ı işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldık. Cumhurbaşkanının yetkileri bellidir. Kararname ile 60 gün önceden bu işin ilanını yapar ve 60 gün sonra da YSK bu kronolojik yapıyı çalıştırır. Eğer 10 Mart'ta ilan edilirse 60 gün sonra seçime gidilir. Bunlar tabi bu işin farkında değil ama 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar. Bu da olumlu bir adımdır.

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