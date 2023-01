2023 saç modasına uydu! Kourtney Kardashian'ı görenler "Hemen eski haline dön" dedi

2023 yılı ile birlikte iddialı, kısa ve hacimli saçları çok sık görebiliriz. Bununla birlikte 2022'nin sonlarında başlayan kızıl saç rengi de 2023'te trend olmaya devam ediyor. Trend uyan isimlerden biri de cinsel hayat itiraflarıyla sık sık gündeme gelen Kourtney Kardashian oldu.

Kourtney Kardashian Noel ağacının önünde dururken kızıl saçları ve şeffaf siyah sutyeniyle bir poz verdi.

Travis Barker'ın eşi sosyal medya hesabından "Noel'e güle güle" yazdı. Ancak ünlü yıldızın ne sütyeni ne pozu dikkat çekti. Kourtney Kardashian kızıl saçları sosyal medyayı salladı.

Keeping Up with the Kardashians yıldızının koyu kırmızıya boyanmış saçlarını görenler " Bu ne hal hemen geri dön", "Saçların çok kötü"," Bu trend sana olmamış" yorumlarında bulundu.