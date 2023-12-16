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  4. 2024 Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar? Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları nedir? Yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi açıklandı!

2024 Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar? Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları nedir? Yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi açıklandı!

16.12.2023 22:36 | Son Güncelleme:
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2024 Milli Piyango büyük ikramiye miktarı merak edildi. 31 Aralık 2023 gecesi yapılacak büyük çekiliş ile ilgili aramalar sıklaştı. Yılbaşı gecesi şansını denemek isteyen vatandaşlar millipiyangoonline.com sitesi üzerinden sonuçlara ulaşabilecekler. 'Milli Piyango bileti kaç TL ve 2024 Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar' sorularına yanıt aranıyor. Peki, 2024 Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar? Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları nedir? İşte yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi...

2024 Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar? Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları nedir? Yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi açıklandı!

Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları araştırılıyor. Büyük ikramiye 400 milyon TL olarak açıklandı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak. İşte Milli Piyango bilet fiyatları ve çekiliş detayları...

2024 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

2024 Milli Piyango büyük ikramiye 400 milyon TL olarak açıklandı. 31 Aralık 2023 gecesi gerçekleştirilecek olan çekiliş millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango Youtube kanalından canlı takip edilebilecek.

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MİLLİ PİYANGO ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Yılbaşı çekilişi özel Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu. Buna göre 1 Ocak günü yapılacak çekilişte şansını deneyecekler için çeyrek bilet 100TL, yarım bilet 200 TL, tam bilet 400 TL’den satılacak.

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400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak.

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