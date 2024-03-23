2024 Ramazan bayramı ne zaman? 2024 Ramazan bayramı ne zaman başlıyor?

Bayram 2024 yılı tatili için geri sayım devam ederken, binlerce özel sektör ve kamu elemanı Ramazan Bayramının hangi gün başlayacağını merak etmektedir. Ülkemizde dini bayram günleri tatil olarak ilan edilirken, arefe günü ise yarım gün sayılmaktadır.

2024 yılında ilk resmi tatil 1 Ocak’ta yapılırken, Ramazan ayı içerisinde ise meraklılar bayram ne zaman 2024 sorusunu yöneltmiştir. Bayram günlerinden 1 gün önce arefe günü olduğundan kamu kurumları, bankalar yarım gün süreyle hizmet vermektedir. Takvime göre Ramazan bayramı tatili 3 gün, Kurban Bayramı tatili ise 4 gün sürmektedir. Ancak, hafta sonu ve iş yerlerinin insiyatifine göre bu durum değişebilir.

2024 Ramazan bayramı ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı süresince sorulan bayram ne zaman sorusu, cevabı sıklıkla merak edilen konulardan biridir. Ramazan bayramı 2024 yılında nisan ayına denk gelmektedir. Buna göre 2024 Ramazan ayında arefe günü son oruç tutulur ve ertesi gün sabah ezanıyla birlikte bayramın ilk günü kutlanmaya başlanır. Ramazan bayramı ayın kaçında sorusunun cevabı her yıl 10-11 gün geriye giderek değişmektedir. Bu durum 2024 yılı için de geçerlidir.

Ramazan ayının ve bayramının geriye doğru saymasının nedeni, Ramazan zamanlarının geçmiş dönemde hicri takvime göre belirleniyor olmasıdır. Günümüzde ise miladi takvim kullanılmaktadır. Bu iki yıllık takvim arasındaki gün sayıları farklı olduğundan Ramazan ayı ve bayramı başlangıcı her yıl değişmektedir. 2024 Ramazan Bayramı ile ilgili bazı bilgiler ise şunlardır:

2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 günü kutlanmaya başlayacaktır.

Arefesi ise 9 Nisan 2024 Salı günü olarak yarım günü kabul edilecektir.

Bundan dolayı arefe de dahil edilerek Ramazan Bayramı 2024 yılında 3,5 gün sürecektir.

Bayram hangi güne denk geliyor?

İslam alemi için oruç ayı olarak da bilinen ramazan ayına, yaklaşık 30 gün sürdükten sonra veda edilecektir. Ramazan Bayramı 2024 yılında 10 Nisan Çarşamba günü başlar. Bayram başlangıcı bu tarihtir. Ramazan Bayramı’nın son günü ise 12 Nisan Cuma gününe denk gelmektedir. Bayram öncesinde Arefe günü ise yarım gün olacaktır. Bayram ne zaman 1. günü hangi gün diye merak edenler için Ramazan bayramı 2024 takvimi şu şekildedir:

9 Nisan 2024 Salı Ramazan Bayramı Arefe günü

10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramı 1. günü

11 Nisan 2024 Perşembe Ramazan Bayramı 2. günü

12 Nisan 2024 Cuma Ramazan Bayramı 3. günü (son)

Resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre; Ramazan bayramı tatili kamuda 9 gün olacaktır.





