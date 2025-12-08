2026’da hayatında neyi değiştirmelisin?

2025’i geride bırakırken, aslında dönüp bakman gereken bir sürü şey var. Belki biraz daha özgür hissetmek, belki hayalindeki kariyeri yakalamak ya da sosyal hayatına daha fazla renk katmak… Ama kesin olan bir şey var: değişim zamanı geldi!
2026’da seni nelerin beklediğine bir göz atalım. Hazır mısın?
Bakalım seni neler bekliyor!
1/8
Sabah alarmın çaldığında ilk tepkin ne oluyor?
Hemen kalkarım, yeni güne hazırım!
"Beş dakika daha..." deyip 3 kez erteleme tuşuna basarım.
Telefonu uzağa atıp battaniyeye sarılarak derin bir of çekerim.
Kalkmak zorunda olduğumu kabul edip mutsuz bir robot gibi hareket ederim.
2/8
Gelen kutunda kaç tane okunmamış e-posta var?
En fazla 10-15 tane.
50-100 arası.
Binlerce...
Bakmaya korkuyorum.
3/8
Geçen ay, yalnızca ihtiyacın olduğu için değil, canın istediği için bir şey satın aldın mı?
4/8
Hayatında seni en çok kısıtlayan duygu hangisi?
Pişmanlık
Kaygı
Tembellik
Mükemmeliyetçilik
Yetersizlik hissi
Öfke
5/8
Yemek yeme düzenin ne durumda?
Çoğunlukla evde, sağlıklı ve dengeli besleniyorum.
Haftanın yarısı dışarıdan, pratik ve hızlı şeyler tercih ediyorum.
Genellikle fast-food yiyorum.
6/8
Bir takvim uygulaması veya ajanda kullanıyor musun?
7/8
Hayatında gerçekten değiştirmek istediğin bir şeyi ne kadar süredir erteliyorsun?
Ertelemiyorum, hemen aksiyon alırım.
Birkaç aydır... Başlamak için doğru zamanı bekliyorum.
Yıllardır. Artık hayatımın bir parçası oldu bu erteleme.
