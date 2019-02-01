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'2045'ten geldim' dedi, anlattıkları şoke etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 10:25 | Son Güncelleme

Adam Archon isimli zaman yolcusu iddialarıyla gündem yarattı. Zamanda yolculuk teknolojisinin 1981 yılından bu yana kullanıldığını söyleyen Adam, 2019 yılından 2045 yılına seyahat ettiğini iddia etti.

'2045'ten geldim' dedi, anlattıkları şoke etti

Gelecekte yaşanacaklara dair ipuçları veren Adam, ABD'nin son başkanının kim olacağını da açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Adam Archon zaman yolcusu

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