'2045'ten geldim' dedi, anlattıkları şoke etti

Gelecekte ya\u015fanacaklara dair ipu\u00e7lar\u0131 veren Adam, ABD'nin son ba\u015fkan\u0131n\u0131n kim olaca\u011f\u0131n\u0131 da a\u00e7\u0131klad\u0131. PARTNER\u00c7oraplar\u0131n\u0131z sizi ele veriyor! \u0130\u015fte 'Sana bir s\u00fcrprizim var" \u00e7orab\u0131Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'ndan fla\u015f a\u00e7\u0131klama: T\u00fcrkiye alternatifsiz de\u011fildirArabulucular ile ticari uyu\u015fmazl\u0131klar 1 g\u00fcnde \u00e7\u00f6z\u00fclebiliyor
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