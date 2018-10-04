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2050'nin en kalabalık ülkeleri belli oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 04.10.2018 02:45 | Son Güncelleme

Thoughtco, 2050 yılında en çok nüfusu olacak ülkeleri açıkladı. Türkiye'nin de yer aldığı listedeki ülkelerin 2050'de nüfusu ne kadar olacak?

İşte detaylar...

İşte Türkiye'nin 2050 yılındaki nüfusu

1 / 20

Hindistan: 1,659,000,000
2 / 20

Çin: 1,364,000,000
3 / 20

Nijerya: 411,000,000
4 / 20

Amerika Birleşik Devletleri: 390,000,000
5 / 20

Endonezya: 322,000,000
6 / 20

Pakistan: 307,000,000
7 / 20

Brezilya: 233,000,000
8 / 20

Bangladeş: 202,000,000
9 / 20

Kongo Cumhuriyeti: 197,000,000
10 / 20

Etiyopya: 191,000,000
11 / 20

Meksika: 164,000,000
12 / 20

Mısır: 153,000,000
13 / 20

Filipinler: 151,000,000
14 / 20

Tanzanya: 138,000,000
15 / 20

Rusya: 133,000,000
16 / 20

Vietnam: 115,000,000
17 / 20

Japonya: 109,000,000
18 / 20

Uganda: 106,000,000
19 / 20

Türkiye: 96,000,000
20 / 20

Kenya: 95,000,000
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Thoughtco 2050 yılı nüfus Türkiye en kalabalık ülkeler

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