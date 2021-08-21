21 Ağustos 2021 Cumartesi burç yorumları! Duygusal teklif gündeme gelebilir!

Bugün, borç alışveriş işine girebilir, daha kontrolcü, gergin, sabırsız olabilirsiniz.Beklenmedik duyusal bir teklifle karşılaşabilir, kadersel deneyimler yaşayabilirsiniz. İşte 21 Ağustos Cumartesi Astrolog Merve Rençber’in Boğa, Terazi, Kova, Aslan, Oğlak, Balık, Yay, Akrep, Yengeç, Başak, İkizler ve Koç burcu yorumları…

KOÇ

Bugün günün erken saatlerinde arkadaşlarınızla ve sosyal çevrenizle bir araya gelebilirsiniz. Bazı dostluklarınızda borç alma-verme gündemleri olabilir. Son dakika durumlarına açık ve hazır olmalısınız. Harcamalarınız artabilir.

BOĞA

Bugün yükselen dolunayın enerjileriyle günün erken saatlerinden itibaren daha kontrolcü, gergin ve sabırsız olabilirsiniz. İçinizde tuttuklarınızı dile getirmek, harekete geçmek isteyebilirsiniz. Gündüz saatlerindeki tavırlarınız ve kararlarınızın bazıları sonrasında pişmanlık yaşamanıza neden olabilir.

İKİZLER

Bugün beklemediğiniz haberler alabilir, beklemediğiniz şeylerle karşılaşabilirsiniz. Bazılarınız için aniden biten bir ilişki veya beklenmedik bir duygusal teklif gündeme gelebilir. Kadersel deneyimler ve yol ayrımları karşınıza gelebilir.

YENGEÇ

Bugün sosyalleşebilir ve dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Rutinin içinden çıkmaya çalışın ve sizi rahat ettirecek ortamlar ve insanlar ile muhatap olun. Finansal konularda stresli durumlar içinde olabilirsiniz. Zaman zaman gelecek kaygısı ortaya çıkabilir.

ASLAN

Bugün ilişkileriniz ve ortaklıklarınız gün boyu ön planda olacak. Günün ilk yarısında bazı ilişkilerinizde var olan koşullar aniden tersine dönebilir. Bazı tanışıklıklarda soğukluk, mesafeleşme veya zorunlu ayrılıklar ortaya çıkabilir.

BAŞAK

Bugün günün ilk yarısında planlarınız aniden değişebilir. Kaza ve aksaklıklara açık enerjiler hakim olacak. Bazı iş arkadaşlarınızla zıtlaşma, anlaşmazlık veya fikir ayrılıkları ortaya çıkabilir. Dolunay yaklaşırken fark etmediklerinizi fark ediyorsunuz.

TERAZİ

Bugün aşk ilişkilerinde duygular ve tepkiler yükselebilir. Kıskançlık ve zaaflar ilişkilerinize zarar verebilir. Yüksek beklentiler içinde olmak yerine anın tadını çıkarmaya odaklanın. Çocuklarla ilgili konular da ön planda olabilir.

AKREP

Bugün sezgileriniz güçleniyor, olayların iç yüzünü görüyor ve anlıyorsunuz. Dolunaya doğru giderken soyut veya somut bir korkunuzla yüzleşebilir, bir fobinizi yenebilir, blokajlarınızı aşabilirsiniz. Sınırlarınızı doğru belirlemeniz gerekiyor.

YAY

Bugün ulaşımda ve trafikte, seyahat planlarınızda son dakika değişiklikleri, kısa süreli gerilimler veya aksilikler gündeme gelebilir. Gün içinde akıl ve mantığı ön planda tutacak ve olaylara daha soğukkanlı yaklaşacaksınız. Kardeşler, akrabalar gündemde.

OĞLAK

Bugün arkadaşlık ilişkilerinizde gerilim ve anlaşmazlıklara dikkat edin. Anlık yükselen duygularla fevri konuşmalar yapmaktan kaçının ve duygularınızı yönetmeye odaklanın. Maddi konularda ise bugün çok açılmamaya dikkat etmeli, bolluk bilinci çalıştırmak finansal fırsatlar getirebilir.

KOVA

Bugün ilişkilerinizde gösterdiğiniz tavır, hayatınızdaki insanlara dair tavırlarınız değişebilir. Bazı ilişkilerinizde bekleyen veya sıkışan durumlar çözülmeye doğru gidebilir. Her duygu ve düşünceyi daha yoğun hissedebilirsiniz. Tamam veya devam durumları olabilir.

BALIK

Bugün dolunayın etkileri artarken işaretçi rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Günün ilk yarısında görünmez kazalara karşı dikkat etmelisiniz. Sabah saatlerinde duygularınızın ve fikirlerinizin aniden değiştiğini görebilir ve bazı ilişkilerinizde ani kararlar almak isteyebilirsiniz.



