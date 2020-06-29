Hamilelikte 21. Hafta : 21 Haftalık Gebelik Gelişimi

21 haftadır seninle birlikteyiz anneciğim, zaman ne çabuk geçiyor değil mi? Sanki daha dün bu yolculuğa başlamışız gibi ama 21 haftalık gebelik kaç aylık olur diye düşününce göreceksin ki 4 ay 3 haftalık oldum bile! Artık insanlara hamile olduğunu söylemene gerek kalmadan beni fark edebiliyorlar ve bu beni çok mutlu ediyor, çünkü senin çocuğun olmaktan gurur duyuyorum. Gebelikte Bebeğinizin 21. Hafta Gelişimi Son zamanlarda çok hızlı büyüyorum, çoktan kocaman bir kırmızı biber kadar olmuşum. 360 gram ağırlığındayım, umarım beni taşırken çok yorulmuyorsundur. Ayrıca artık doktorum boyumu başımdan topuklarıma kadar ölçebiliyor. Göz kapaklarım ve kaşlarım oluştu, artık gözlerimi açıp etrafımdaki şeyleri izleyebiliyorum. Kaşlarımla birlikte dudağımın üzerinde de tüyler belirmeye başladı, ama bıyıklı bir bebek olmayacağım korkma anne, bu tüyler tüm vücuduma yayılacak zamanla, ki sen bana sarılamadığında soğuktan korunabileyim. Her ne kadar kulaklarım önceki haftada şeklini almış olsa da ancak bu haftadan sonra etrafımdaki şeyleri gerçekten duymaya başlıyorum. Artık bana masallar okuyabilir, benimle konuşabilirsin, birlikte müzik bile dinleyebiliriz. İlerleyen haftalarda duyduğum sesleri ayırt edebilmeye başlayacağım ve senin sesin her zaman benim için çok özel olacak.

Şimdiye kadar senin yediğin o lezzetli yemeklerin benim için vücudumu geliştirmesi dışında başka anlamı yoktu; bu hafta tat alma duyum gelişti ve artık senin yediğin şeylerin tadını ben de alabiliyorum. Çok havalı değil mi! Tabii ki bu besinleri direkt ağzıma almıyorum, içinde geliştiğim amniyotik sıvı her gün senin yediğin yemeklere göre tat değiştiriyor, mesela o gün acılı şeyler yediysen amniyotik sıvı acı bir tat alıyor. Ben her gün bu amniyotik sıvıdan birazcık yutuyorum çünkü doğduğumda nefes alma, yutkunma gibi temel hareketleri yapabiliyor olmam gerekiyor. Ben de öğreniyorum böyle alıştırma yaparak. Yuttuğum amniyotik sıvının bir kısmı siyah ve yeşilimsi renkte bir sıvı olarak karnımda depolanıyor. İsmi meconium olan bu sıvıyı muhtemelen ben doğduktan sonra ilk bezimi değiştirdiğinde göreceksin. Cildimi kaplayan garip bir madde var, ismi Vernix caseosa ve beni karnında uzun süre içinde kaldığım sıvıdan koruyormuş. Doğduğumda bir kısmı hala üzerimde olacağı için sen de görebilirsin bu beyaz sıvıyı. Zararlı bir madde değil ama doğduktan sonra cildimde kalması kötü olabilir, lütfen ilerde temizlendiğimden emin ol.

Ayrıca sana güzel bir haberim var anneciğim, ben artık seni hissedebiliyorum. Benimle konuştuğunda ne dediğini anlayamasam da sesinin yarattığı titreşimleri ya da karnına dokunduğunu hissedebiliyorum. Kas gelişimimin tamamlanmasına daha çok var ama artık hareket de edebildiğim için bazen senin dokunuşlarına karşılık verebilir, karnına koyduğun elini kendi ellerim ya da ayaklarımla ittirebilirim. Artık sen de 21 haftalık gebelikte bebek hareketleri nasıl hissedilir diye düşünmek zorunda kalmazsın, beni hissedersin. Bu şekilde hareket etmem önemli çünkü bir taraftan da beynimin hareket mekanizması gelişiyor, ellerimi ayaklarımı nasıl oynatabilirim, takla atabilir miyim keşfediyorum. Şimdi hareketli olduğumu düşünüyorsan ilerde daha da hareketlenip güçleneceğim, haberin olsun. Hamileliğin 21. Haftasında Bebeğinizin Büyüklüğü Doktorun yaptığı ölçümlere bakılırsa artık boyum küçük bir havuç kadar. 21 haftalık gebelikte bebeğin boyu genelde 27 cm civarında olurmuş, ben birkaç santimetre kısa ya da uzun olabilirim tabii, siz büyükler gibi. 21 haftalık gebelikte bebeğin kilosunun 360 gram olması gerekirmiş, bana çok iyi bakmana rağmen bundan daha az olabilirim, lütfen üzülme henüz gelişimini tamamlamamış kaslarım, kemiklerim var. Bazen daha hafif olmamın sebebi bana yeterli gelmeyen vitamin ve mineraller olabilir, eğer böyle bir sıkıntı varsa doktor mutlaka takviye besin verecektir.

Ayrıca şimdiye kadar beni besleyen plasenta ya benimle aynı ya da benden daha büyük ve ağırdı, bu haftadan sonra o büyümeyi bıraktığı için ben ondan daha ağır ve büyük olacağım artık. Plasenta İle Alakalı Daha Detaylı Bilgi İçin: Plasenta Nasıl Oluşur?, Ne İşe Yarar? 21 Haftalık Gebelik Görüntüsü Beni ilk defa görmediğini biliyorum ama kaşlarım, kirpiklerimle giderek daha çok beni kucağına alacağın zamandaki gibi görünmeye başlıyorum. Benimle tanışacağın için sen de benim kadar heyecanlı mısın canım annem? 21.hafta ayrıntılı ultrason vakti aynı zamanda, artık ultrasonda sadece beni görmekle kalmayacaksın, kalbimin odacıkları yeteri kadar gelişmiş mi görmek için kalbimi ve ciğerlerimi de ölçecekler. Gelişimimde herhangi bir yavaşlık ya da sorun varsa doktorumun bu haftada onları fark etmesi olası, ama sakın korkma anneciğim, biz birlikte her şeyin üstesinden gelebiliriz. Ayrıntılı Ultrason Öncesinde Bilmeniz Gerekenler: Ayrıntılı Ultrason Rehberi Ultrason Terimlerine Ne Kadar Hakimsiniz?: Tüm Ultrason Terimleri ve Anlamları

Benim seninle ilk bağım olan plasentanın doğal yeri benim arkamda ya da altımda durmasıdır. Önceki haftalarda başka pozisyonlarda bulunabilirken bu haftadan sonra plasentanın artık doğru yere yavaş yavaş ilerlemesi gerekir. 24. haftaya kadar benim önümde kalan plasenta, doğum sırasında ciddi sıkıntılar yaratabileceği için endişe verir. Ama bir abim ya da ablam yoksa yani ilk bebeğinsem placenta previa denilen bu durumun olması doğal karşılanır, genelde doğumdan önce kendiliğinden düzelir. 21. haftada bazı bebekler üreme organlarını oluşturabilirler, eğer cinsiyetimi öğrenmek istiyorsan bu hafta büyük ihtimalle öğrenebilirsin. Benim için isimlere bakma zamanı gelmiş olabilir, belki de ben henüz bilmesem de ismim hazırdır değil mi anne? Gebeliğin 21. Haftasında Yaşayacağınız Değişimler Artık başta yaşadığın mide bulantılarını geride bıraktık tamamen, ama koku duyuların hala hassas olabilir, lütfen önceden sevmediğin yemeklerin kokusundan hala rahatsız olabileceğini unutma. Senin karnına dokunmana karşılık verebildiğim gibi kendi halimde de hareket edebilir hatta takla atabilirim, bilirsin oyun oynamayı severim. Ama karnında bu hareketlerimden ve sürekli büyümemden dolayı beliren çatlaklar artık iyice belirginleşebilir. Bunları azaltmak için karnını sık sık nemlendirmeyi unutma lütfen, sen benim için çok değerlisin.

Bu hafta cildinin yağ ve nem dengesiyle biraz oynayabilirim. Normalde yağlanmayan saçların ya da cildin çok yağlanabilir ya da tıpkı ergenlik zamanlarındaki gibi akne problemi yaşayabilirsin. Tam tersine, cildin çok kuruyabilir de. Nemin azalmasına bağlı olarak kaşıntı ya da kızarıklıklıklar olabilir. Hamilelikte varis oluşumunun en yaygın görüldüğü dönem 21. haftadır. Başta bacakların olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerindeki damarlar belirginleşip, varis başlangıcı ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda bir doktora danışmak en iyisi olacaktır. 21 Haftalık Gebelikte Kaç Kilo Alınmalı? Aynaya baktığında artık kendini daha kilolu gördüğünü biliyorum ama bu zamanda aldığın kilolar ben yokken aldıklarından biraz daha farklı. Çünkü kendi ağırlığımın dışında burada rahatça büyüyebilmem için senin vücudunun ürettiği sıvılar, keseler ve başka maddeler var. Mesela 21. hafta itibariyle benim senin yediğin yemeklerden beslenmemi de sağlayan plasenta 700 gram, beni daha iyi korumak için genişleyen rahmin 1 kg, benim şu an içinde büyüdüğüm amniyotik sıvı 1 kg, ben doğduktan sonra beni emzirebilmen için hazırlık yapan göğüslerinin yeni oluşturduğu dokular 1,2 kg, kanındaki hemoglobin artışı ise tam tamına 2,5 kg. Bak gördün mü ben 350 gram olsam da beraberimde 6,4 kg getirdim şimdiden. Bunların dışında tabii ki kilo almış olabilirsin anneciğim ama vücut kitle indeksini tehdit etmediği sürece bunun bize hiç zararı yok, endişelenme.

Gebelik Süreci Boyunca Hangi Dönemde Kaç Kilo Almak Normal?: Hamilelikte Kilo Alımı İle Alakalı Bilmeniz Gerekenler 21. Hafta Hamilelik Belirtileri Artık sadece bir değil iki vücuda besin sağladığın için iştahının açıldığını hissedebilirsin, bu çok normal. Olmadık yerlerde olmadık şeyler isteyebilir canın ama bu zamanlarda aşermek çok normaldir, çünkü vücudun benim en çok ihtiyaç duyduğum şeyleri besin yoluyla elde etmeye çalışacak. Ayrıca zaman zaman ellerinde ya da ayaklarında şişkinlik olabilir, uzun mesafelerde yürümekte zorlanabilirsin. Eskisinden daha aktif olduğum için bazen dengeni korumakta güçlük çekebilir ya da sırt ağrıları yaşayabilirsin. Senin canını yakmayı hiç istemem ama burada hareket etmeyi öğrenmem gerekiyor. Bazen mesanene bastırarak daha sık tuvalete çıkmana da sebep olabilirim, hazırlıklı olmalısın buna. Sana biraz alakasız gelebilir anneciğim ama yakın zamanda diş eti kanaması ya da burun kanaması yaşadıysan bu da çok normal, çünkü vücudun ikimizin de kan basıncını düzenlemeye çalışırken bazen ayarı kaçırabiliyor. Ayrıca vücudun da yeni üretilen hormonları ve beni besleyen besinleri taşıyabilmek için sürekli yeni damarlar üretiliyor. Bu süreçte bazen eski damarların kanaması çok normal. Bahsettiğim kan basıncının artması bazen hafif kalp çarpıntılarına sebep olabilir, acı verici ya da uzun süreli olmadıkları sürece endişelenecek bir şey yok.

Sana güzel bir haberim daha var anne, artık saçların ve tırnakların daha hızlı uzayacak. Bana daha fazla mineral ve vitamin sağlamak için tam güç çalışan bedenin bu minerallerin fazlasını saçlarında ve tırnaklarında kullanıyor. Etrafındaki insanlardan ışıldayan saçların ya da güzel cildinle ilgili iltifatlar alabilirsin bu dönemde. Ne güzel değil mi? Gün içinde sıcaklık aslında normalken çok sıcak hissedebilirsin. Bunun sebebi bazen ikimizin vücut ısısının da aynı anda artması. Bu durumda yatak çarşaflarını değiştirebilir, kolonya ile bileklerini, boynunu ıslatabilir ya da dışarda hava çok soğuk değilse cam açabilirsin. Tam tersi de olabilir, zaman zaman çok üşüyebilirsin. Ancak bu durum hastayken ateşinin çıkması yüzünden üşüdüğünü hissetmen gibidir. Bir şeyler giymeye ya da kendini ısıtmaya çalışırsan gerçekten ateşin çıkabilir. Doğduğumda beni beslemeye hazırlanan göğüslerin büyüyebilir, ağırlaşabilir ve göğüs uçlarının rengi oldukça koyulaşabilir. Bazı annelerde hamilelikten sonra bu değişiklikler kalıcı olabilirken bazılarında eski haline dönebilir. Biraz sabırlı olup benim gelişimi beklemen gerekiyor yani anneciğim.

Gebeliğin 21. Haftasında Beslenme Şu an benim gelişimim için en önemli maddelerden biri demir. Bu yüzden biraz çok demir içeren yemekler yersen benim için çok iyi bir şey yapmış olursun, midye, karaciğer, baklagiller ya da beyaz et gibi mesela. Bazı doktorlar demir seviyesinin yetersiz olduğunu düşünürlerse ek demir takviyesi verebiliyorlarmış, ama demirin fazla olması da çeşitli sorunlara sebep olabildiği için doktor demeden ek demir almasak iyi olur. Gebelik Boyunca Beslenme Konusunda Tüm Dikkat Etmeniz Gerekenler: Gebelikte Beslenme Rehberi Yine demir ihtiyacından dolayı çay ve kahve tüketimini biraz azaltmalısın çünkü demire ihtiyacı olan sadece benim vücudum değil, senin de var ve çay ve kahve tüketimi demirin vücudunda depolanmasına engel oluyor. Aynı şekilde et yerken iyice pişmiş olması da önemli çünkü onun da demir seviyesi üzerinde olumsuz etkileri var. Hamilelikte İçebileceğiniz Harika Bitki Çaylarının Olduğunu Biliyor musunuz?: Hamilelikte Tüketilebilecek Bitki Çayları Gebeliğin 21. Haftasında Dikkat Etmeniz Gerekenler Birlikte çıktığımız bu yolda benim sağlığımın seninkine bağlı olduğunu lütfen unutma anneciğim, kendini ihmal etme. Çabuk yorulmaya başlayabilirsin, kendini zorlamadan dinlenmeye çalış. Geceleri de aktif olduğum için bazen seni hareketten uyutmayabilirim, sonradan uykunu almaya çalışmalısın.