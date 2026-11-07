KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Aşk - Cinsellik

Evlilik için en ideal yaş açıklandı! Boşanma riskinin en düşük olduğu dönem

Evlilik yaşının boşanma ihtimaliyle ilişkisini inceleyen araştırmalar, evlenmek için en uygun dönemin 20'li yaşların sonu ile 30'lu yaşların başı olabileceğini ortaya koydu. 10 binden fazla kişinin verilerinin değerlendirildiği çalışmada, boşanma riskinin özellikle 28-32 yaş aralığında en düşük seviyede olduğu görüldü.

Evlilik için en ideal yaş açıklandı! Boşanma riskinin en düşük olduğu dönem
Nilgün Arabacı

Evlilik kararı alırken yaşın ne kadar önemli olduğu uzun yıllardır tartışılıyor. Çok genç yaşta evlenmenin riskleri kadar, evliliği ileri yaşlara ertelemenin de ilişki üzerindeki etkileri merak ediliyor. Utah Üniversitesi'nden sosyolog Nicholas H. Wolfinger tarafından yürütülen araştırma, evlilik yaşı ile boşanma ihtimali arasında dikkat çekici bir ilişki bulunduğunu gösteriyor. Araştırmaya göre boşanma riski, ergenlik döneminden 20'li yaşların sonuna kadar azalırken 30'lu yaşların ortalarından itibaren yeniden yükselişe geçebiliyor.

BOŞANMA RİSKİNİN EN DÜŞÜK OLDUĞU YAŞ ARALIĞI 28-32

Institute for Family Studies'de yayımlanan değerlendirmede, Wolfinger'ın ABD Ulusal Aile Büyümesi Araştırması'ndan elde edilen verileri incelediği iki ayrı çalışma ele alındı.

İlk analizde 2006-2010 dönemine ait veriler kullanıldı. Ardından araştırmacı, 2011-2013 yıllarını kapsayan daha güncel verilerle aynı sonuçları yeniden test etti. İkinci analizde elde edilen bulguların ilk çalışmayla büyük ölçüde örtüştüğü görüldü.

Her iki veri setinde de boşanma ihtimalinin 28-32 yaş aralığında evlenen kişilerde en düşük seviyede olduğu belirlendi. Araştırmaya göre ergenlik döneminde veya 20'li yaşların başında evlenenlerde boşanma riski daha yüksek seyrederken, yaş ilerledikçe bu risk 30'lu yaşların başına kadar azalıyor.

Ancak bu düşüşün sonsuza kadar devam etmediği görülüyor. 30'lu yaşların ortalarından itibaren evlilik yaşının ilerlemesiyle boşanma riskinde yeniden artış yaşanabiliyor.

EĞİTİM, AİLE YAPISI VE SOSYAL ÇEVRE DE İNCELENDİ

Araştırmacı, evlilik yaşı ile boşanma arasındaki ilişkinin yalnızca yaş faktörüyle açıklanamayabileceğini belirterek farklı demografik özellikleri de değerlendirdi.

Analizde katılımcıların cinsiyeti, ırkı, büyüdükleri aile yapısı, eğitim düzeyi, dini gelenekleri, dini etkinliklere katılım sıklığı, cinsel geçmişi, evlilik öncesinde çocuk sahibi olup olmadıkları ve yaşadıkları yerleşim yerinin büyüklüğü gibi değişkenler dikkate alındı.

Bu özellikler kontrol edildiğinde 30'lu yaşların başından sonra boşanma riskindeki artışın daha sınırlı hale geldiği görüldü. Buna rağmen 30'lu yaşların ortasında veya daha ileri yaşlarda evlenenlerde boşanma ihtimalinin yeniden yükseldiği sonucuna ulaşıldı.

ARAŞTIRMA 10 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN VERİLERİNE DAYANIYOR

Wolfinger, 2006-2010 ve 2011-2013 dönemlerini kapsayan iki ayrı veri setinde 10 binden fazla kişinin bilgilerini değerlendirdi. Araştırmacı, her iki analizde de benzer sonuçlara ulaşılmasını evlilik yaşı ile boşanma riski arasındaki ilişkinin tekrarlanabilir olduğuna dair önemli bir bulgu olarak yorumladı.

Bununla birlikte çalışmada kullanılan verilerin belirli sınırlılıkları bulunuyor. Araştırma, katılımcıların bilgilerinin tek bir zaman diliminde toplandığı kesitsel anketlere dayanıyor. Bu nedenle eğitim, dini katılım veya diğer değişkenlerin evliliklerin kalıcılığı üzerindeki etkisinin doğrudan neden-sonuç ilişkisi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

Araştırmacıya göre evlilik yaşı ile boşanma riski arasındaki ilişkinin nedenlerini tam olarak açıklayabilmek için daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç var.

HER EVLİLİK İÇİN GEÇERLİ KESİN BİR YAŞ YOK

Araştırma, evlilik yaşı ile boşanma ihtimali arasında istatistiksel bir ilişki bulunduğuna işaret etse de 28-32 yaş aralığını herkes için kesinlikle en doğru evlilik dönemi olarak tanımlamıyor. Kişilerin yaşam koşulları, ekonomik durumları, ilişki deneyimleri ve birbirleriyle uyumları da evliliğin geleceğinde önemli rol oynuyor.

Dolayısıyla araştırmanın sonuçları, evlilik kararı için tek başına belirleyici bir ölçüt olarak değil, toplumsal eğilimleri ortaya koyan bilimsel veriler olarak değerlendirilmeli.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Biten tuvalet kağıdı rulolarını sakın atmayın! Meğer bu işe yarıyormuşBiten tuvalet kağıdı rulolarını sakın atmayın! Meğer bu işe yarıyormuş
En iyi ebeveyn olmaya yatkın 3 burç! Sevgi ve güven aşılıyorlarEn iyi ebeveyn olmaya yatkın 3 burç! Sevgi ve güven aşılıyorlar

Anahtar Kelimeler:
boşanma evlilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir ilde alarm verildi: Kar kalınlığı 20 cm'yi bulacak

Bir ilde alarm verildi: Kar kalınlığı 20 cm'yi bulacak

İngiliz basını duyurdu! Rusya kritik silahını İran'a verebilir

İngiliz basını duyurdu! Rusya kritik silahını İran'a verebilir

Galatasaray'da Osimhen'den kötü haber

Galatasaray'da Osimhen'den kötü haber

Derin dekoltesiyle göz doldurdu! Sütyensiz seçimi olay oldu

Derin dekoltesiyle göz doldurdu! Sütyensiz seçimi olay oldu

Yılmaz'dan emekliye refah düzenlemesi açıklaması

Yılmaz'dan emekliye refah düzenlemesi açıklaması

Emekliye 'yüzde 50 zam' iddiası! Özgür Erdursun tek tek hesap yaparak açıkladı

Emekliye 'yüzde 50 zam' iddiası! Özgür Erdursun tek tek hesap yaparak açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.