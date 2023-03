21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü Sözleri: Resimli, anlamlı Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Mesajları!özleri

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü, Down sendromlu bireylerin potansiyellerine odaklanmak, toplumsal farkındalığı artırmak ve Down sendromu hakkındaki yanlış anlamaları ortadan kaldırmak için farklı etkinliklerle kutlanır. Çevrenizdekilere gönderebileceğiniz 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ne özel resimli ve anlamlı sözleri ve 21 Mart Dünya Down Dendromu Farkındalık günü mesajlarını sizler için hazırladık...

DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ MESAJLARI

Dünya farklılıklarla güzel. Down Sendromu Farkındalık Günü kutlu olsun.

Evet bizler farklıyız. Ama sizin düşündüğünüz gibi değil. Farklıyız çünkü yargılamayız. Farklıyız çünkü içimizde kötülük yoktur. Bu yüzden ben down sendromumla gurur duyuyorum.

Benim sevgim dünyaya yeter. Farklıyım. Farkında mısın?

Gerçek dostlar kromozom saymaz. Çünkü down sendromu 1 eksiklik değil +1 fazlalıktır.

Benzerliklerimizin farkında mısın?

Sıradan olmak ile muhteşem olmak arasındaki fark sadece küçük fazladan bir kromozom.

Down Sendromlu çocukların insani değerleri yüksektir, yalan nedir bilmezler, yürekleri sevgi doludur ve sevgileri karşılıksızdır.

RESİMLİ DOWN SENDROMU MESAJLARI