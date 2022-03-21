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21 Mart nedir? 21 Mart ne günü? 21 Mart günü ne kutlanır?

21.03.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Mart günü en çok araştırılan konuların başında geliyor. 21 Mart ne günü olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 21 Mart gününe denk gelen birden fazla özel gün var. 21 Mart ekinoksu aynı zamanda gündüz ile gecenin eşit olduğu bir gündür. Araştırmak isteyenler için, hem 21 Mart gece - gündüz eşitliğini hem de diğer özel günlerini ele aldık. İşte 21 Mart gününe dair detaylar!

21 Mart nedir? 21 Mart ne günü? 21 Mart günü ne kutlanır?

21 Mart gününe dair sorulan sorular hız kazanmaya başladı. 21 Mart gününe dair bilinen en önemli olay gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yani bilinen ismi ile ekinoks olayıdır. Bu olay yılda iki kez gerçekleşmektedir. Ekinoks dışında 21 Mart günü kutlanan bazı özel günler de yer almaktadır. Meraklıları için 21 Mart ne günü ve dahasına dair detaylı bilgileri sizler için derledik...

21 MART NE GÜNÜ?

21 Mart günü baharın yeniden uyandığı bir tarihtir. 21 Mart gününde Nevruz Bayramı kutlanmaktadır. Aynı şekilde bugün dünya tarafından kabul edilmiş olan Down sendromu günü de kutlanmaktadır. Coğrafi olarak da bakarsak, 21 Mart gününde ilkbahar ekinoksu gündüzler uzamaya, geceler de kısalmaya başlar.

21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°’lik açı ile düşmektedir. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcı olarak kabul edilir.
Yılda iki kez gerçekleşen ekinoks olayının diğeri de 23 Eylül tarihine denk gelen sonhabar ekinoksudur.

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Anahtar Kelimeler:
down sendromu
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