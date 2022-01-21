21 Ocak On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

Popüler şans oyunları arasında yer alan On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçları, çekilişin başlamasından birkaç dakika sonra belli oluyor ve internetten ilan ediliyor. Çekilişin sonuçlarına, haberimizde yer verdiğimiz linkten ulaşabilirsiniz.

21 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Ocak On Numara çekiliş sonucu henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

On Numara çekiliş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz. Çekiliş, 20.00'da başlayacak.

ON NUMARA KURALLARI NELERDİR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.



