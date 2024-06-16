HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kimse denize giremedi... Sahilde güneşlendiler! 'Yasağın kalkmasını bekliyoruz'

Kimse denize giremedi... Sahilde güneşlendiler! 'Yasağın kalkmasını bekliyoruz'

16.06.2024 16:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın denize kıyısı bulunan Karasu ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle denize girmek yasaklanınca bayramın ilk günü sahil boş kaldı. Denize giremeyen bazı vatandaşlar, sahilde güneşlenmeyi tercih etti.

Kimse denize giremedi... Sahilde güneşlendiler! 'Yasağın kalkmasını bekliyoruz'

Karasu ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları, dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde 2 gün yasaklanmıştı. Bu çerçevede Kurban Bayramı’nın ilk gününde Karasu ilçesinin sahilleri boş kaldı.

43de7121-fa80-4999-9d96-ed4b18bd6ddc

Her bayram çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan sahile gelen bazı vatandaşlar ise güneşlenerek tatilin keyfini çıkardı.

46fb7500-43cf-4dd6-b067-37ececce786b

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

63de6e7c-a4cb-444c-868c-d35ccc6ff0b9

"YASAĞIN KALKMASINI BEKLİYORUZ"

İstanbul’dan Karasu’ya tatile geldiğini belirten Avni Durmuş, “Herkese iyi bayramlar diliyorum. Denize girmesek bile güneşin tadını çıkartıyoruz” derken Melisa Yıldırım, “Karasu’ya tatile geldik ama dalgadan dolayı denize girilmiyor. Biz de güneşleniyoruz, yasağın kalkmasını bekliyoruz. Her şey güzel” dedi. (İHA)

4446fb67-8b51-4714-a3a2-eb7e9f001be4

a3eb85bc-494b-4082-af50-3e3d321fdba8

bdb7eeca-a992-4680-ac91-6decf11e6023

c82f067f-ea96-4564-a26d-4c608c51c721

fe278963-c77d-4e28-ab4d-ef4533db575d
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de Atatürk Anıtı'na alçak saldırı! Neden yaptınız sorusuna "Sadece Allah rızası için" cevabını verdiKayseri'de Atatürk Anıtı'na alçak saldırı! Neden yaptınız sorusuna "Sadece Allah rızası için" cevabını verdi
Kurban keserken kalp krizi geçirdi, bıçağın üzerine düşerek can verdiKurban keserken kalp krizi geçirdi, bıçağın üzerine düşerek can verdi
Babalar Günü'nden bir gün önce korkunç cinayet!Babalar Günü'nden bir gün önce korkunç cinayet!
Anahtar Kelimeler:
Sakarya deniz
En Çok Okunan Haberler
Antalyaspor'un yıldızı Adam Buksa'dan Hollanda'ya müthiş gol

Antalyaspor'un yıldızı Adam Buksa'dan Hollanda'ya müthiş gol

Özgür Özel'i hiç böyle görmediniz! O sözleri duyunca kendini tutamadı: Bayram sabahı ne dediğini bil de konuş

Özgür Özel'i hiç böyle görmediniz! O sözleri duyunca kendini tutamadı: Bayram sabahı ne dediğini bil de konuş

Gürcistan maçı öncesi Milli Takım'da flaş ayrılık!

Gürcistan maçı öncesi Milli Takım'da flaş ayrılık!

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na alçak saldırı! Neden yaptınız sorusuna "Sadece Allah rızası için" cevabını verdi

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na alçak saldırı! Neden yaptınız sorusuna "Sadece Allah rızası için" cevabını verdi

Eylem Tok ve oğlunu bir imza yakalattı! Gözaltı esnasında panikledi, annesi sakinleştirdi: Tok hemen telefona sarıldı

Eylem Tok ve oğlunu bir imza yakalattı! Gözaltı esnasında panikledi, annesi sakinleştirdi: Tok hemen telefona sarıldı

Gaziantep'te kabus gibi gece! Öldüre öldüre ilerledi: 6 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te kabus gibi gece! Öldüre öldüre ilerledi: 6 ölü, 2 yaralı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Babalar Günü Fırsatları bugün sona bitiyor!

Babalar Günü Fırsatları bugün sona bitiyor!

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.