21 Şubat Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine Toplantısı en son 16 Şubat 2022 Çarşamba günü yapıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Günlük hayattı sık kapsayan ürünlerdeki KDV indiriminin ülkemize ve milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum." demişti. Ekonomik konuların ele alındığı 16 Şubat 2022'de gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından bugün toplantı olup olmadığı merak konusu oldu.

21 ŞUBAT KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

Kabine Toplantısı genellikle pazartesi günleri ve 2 hafta aralıklarla yapılıyor. En son 16 Şubat'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın yakın zamanda ne zaman gerçekleştirileceği henüz belli değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20-23 Şubat'ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal ve Gine Bissau'yu ziyaret edecek. Bir sonraki Kabine toplantısının 28 Şubat Pazartesi gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

"DOĞALGAZDA EN UCUZ HİZMETİ SAĞLAYAN ÜLKEYİZ"

16 Şubat'ta yapılan toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konutlarda aylık 200 Kw tüketim üzerinden bakıldığında Türkiye Avrupa'ya oranla vatandaşlarına en ucuz elektrik veren üçüncü ülkedir. Doğalgazda ise en ucuz hizmeti sağlayan ülkeyiz. Türkiye, hem fiyat hem bunun asgari ücrete oranı bakımından en uygun tarifeli elektrik ve doğal gaz hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir." dedi.

"KDV'Yİ YÜZDE 8'DEN YÜZDE 1'E DÜŞÜRDÜK"

Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan KDV indirimi yaptıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e düşürdük. Pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt ve süt ürünleri, yumurta, yemeklik yağ, şeker ve şekerli ürün çeşitleri, meyve, sebze, kuruyemiş, bakliyat gibi KDV indiriminin ülkemize ve milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlıklarımız, KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını takip edecek, aksi davranış sergileyen firmalara gerekli yaptırımı uygulayacaklardır"



