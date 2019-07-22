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21. yüzyılın mesleklerinden biri Diş Hekimliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 11:59 | Son Güncelleme

Teknolojik cihazların kullanımının her geçen gün arttığı Diş Hekimliği alanı, gelecek yüzyılın meslekleri arasında gösterilmekte.

21. yüzyılın mesleklerinden biri Diş Hekimliği

Teknolojik cihazların kullanımının her geçen gün arttığı Diş Hekimliği alanı, gelecek yüzyılın meslekleri arasında gösterilmekte. Bu doğrultuda uluslararası standartlarda eğitimlerine başlayan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerini, Türkiye’nin en iyi eğitmenleri tarafından geleceğe hazırlıyor.
Vücudumuzdaki birçok organa etki eden diş sağlığı, günümüz estetik beklentilerini de kapsayan bir bölüm haline geldi. Şimdilerin ve geleceğin meslekleri arasında yerini alan diş hekimliği alanında global standartlarda eğitimlerine başlayan BAU Diş Hekimliği Fakültesi, yeni tedavi yöntemlerinin içinde yer aldığı sistemiyle uluslararası düzeyde öğrenci yetiştirmeye hazırlanıyor. Uyku apnesinin cerrahi veya koruyucu tedavileri, çene-yüz implantı uygulamaları, botoks uygulamaları, diş ve diş etleri hastalıklarının tedavisi, protez diş yapımı ile diş eksiklerinden kaynaklanan bozukluklarda estetik ve fonksiyonun geri kazandırılması, diş ve çene ameliyatları, ağız boşluğu ve diş sağlığının korunması, çene eklemi tedavisi gibi alanlarda dünyanın her yerinde çalışabilecek nitelikte hekimler yetiştirilecek.

İngiltere’nin en iyi üniversitesinde eğitim imkanı
Eğitim dili İngilizce olan BAU Diş Hekimliği Fakültesi’nde programlar, İngilizce hazırlıkla birlikte 5 yıl teorik ve uygulamalı eğitimden oluşuyor. Dünyanın önde gelen üniversiteleriyle olan bağları ile öğrencilere, eğitim ve öğretimleri süresince yurt dışı tecrübelerini artıracak imkanlar da sunulmakta. İngiltere’nin ve dünyanın en iyi üniversitelerinden biri kabul edilen Plymouth Üniversitesi ile Diş Hekimliği Fakültesi arasında yapılan iş birliği ile dileyen öğrenciler, hazırlık dönemini burada tamamlayabilecekler. İlk binde bulunan öğrenciler tam burslu okuyabilecekken, iş birliği kapsamında yaz okulu ve akademisyen değişimleri ile iş birliği devam edecek.
Fakülte Bölümleri
BAU Diş Hekimliği Fakültesi’ndeki bölümler sırasıyla; Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Peridodontolojiİ Anabilim Dalı, Endodonti Anabilim Dalı, Ortodonti Anabilim Dalı, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Pedodonti Anabilim Dalı.
Öte yandan, üniversite adaylarını tercih döneminde de yalnız bırakmayan Bahçeşehir Üniversitesi, uluslararası düzeyde eğitim alma hakkı kazanmak isteyen herkesi 18 Temmuz-29 Temmuz tarihleri arasında Beşiktaş Kampüsünde, bölümlere ilişkin kurulan stantlarda bilgilendirmeyi bekliyor.

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