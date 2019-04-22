22-28 Nisan haftalık burç yorumları

KOÇ 22-28 Nisan haftasına pozitif bir başlangıç yapıyorsunuz. İyimser yönünüzle olumlu gelişmeleri kendinize çekeceksinizdir. Eğitim hayatınız, akademik konularınız, yurt dışı işleriniz ön plana çıkabilir. Bazılarınız seyahat planları yapabilir. Salı günü gerçekleşecek olan Güneş-Uranüs kavuşumu sizler için maddi anlamda özgürlük kazanmak isteyeceğiniz gelişmelerin karşınıza çıkabileceğini gösteriyor. Hayatınızda mevcut ekonomik koşullarınıza boyun eğmek yerine artık harekete geçmenin zamanının geldiğini görebilirsiniz. Yeni yatırımlar için cesurca kararlar alabilirsiniz. Beklemediğiniz şekilde geliriniz artabilir. Hafta ortası ise kariyer konularınıza vakit ayırmanız gerekebilir. Yöneticinizle anlaşmakta zorlanacağınız zamanlar olabilir. 24 Nisan Çarşamba Oğlak burcunda Plüton retrosu başlıyor. Diğer gezegenler kadar hızlı bir etki yapmasa da 3 Ekim tarihine kadar kariyer konularınızda öfkenize hakim olmalısınız. Elinizde olmadan bir anda verdiğiniz tepki emeklerinizin boşa gitmesine sebep olabilir. Hafta sonu ise enerjiniz daha da yükseliyor. Cumartesi biraz gerginlikler olabilse de Pazar günü hem şansınız hem enerjiniz çok yüksek olacaktır. Dostlarınızla beraber planlar yapabilirsiniz. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti 19 Nisan Terazi burcunda dolunay! Okumadan dışarı çıkmayın!

BOĞA 22-28 Nisan haftasına başladığınızda maddi konularınıza ağırlık verebilirsiniz. Kredi başvurularınız, borçlarınız ile ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Miras konunuz varsa bu durum da tekrardan gündeminize düşebilir. Salı Güneş ve Uranüs kavuşumu sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Uranüs’ün gelişiyle zaten Boğa burçlarında değişim süreci başlamıştı. Fakat bazılarınız bu değişiklikleri nasıl yapmalı, sonucu kötü mü olur kararsızlıklar yaşamış olabilir. Şimdi arkanızda Güneş desteği var. Artık bu hayatın kendinizin olduğunu unutmadan sadece sizi mutlu edecek şekilde hayatınızı değiştirmeye başlayın. Hafta ortası daha yüksek enerjili olacaksınız. Zaman zaman seyahatlerinizde dikkatli olmanız gerekebilir. Eğitim hayatınızda da hırslı ve başarı odaklı olmanız sizi yorabilir. 24 Nisan Çarşamba Oğlak burcunda Plüton retrosu başlıyor olacak. 3 Ekim tarihine kadar akademik hayatınızda, yurt dışı bağlantılı işlerinizde daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir. Fazla hırsla yola çıkarsanız güzel gidecek bir olayı tersine çevirebilirsiniz. Hafta sonu ise iş hayatınızla ilgili konular zihninizi yorabilir. Cumartesi bu konuda tepkilerinize dikkat edin. Pazar ise daha olumlu şekilde geçecektir.

İKİZLER 22-28 Nisan haftasına ilişki ve evlilik konularınıza odaklanarak başlıyorsunuz. Aranızda sorun varsa uyumlu bir yaklaşımla çözebileceğiniz zamanlarda olacaksınız. Çözmeye çalışırken tepkilerinizi zaman zaman frenlemede zorlanabilirsiniz. Bunu aşarsanız daha büyük bir sevgiyle devam edeceksinizdir. Salı günü Güneş-Uranüs kavuşumu yaşanıyor olacak. Sizleri bu kavuşum biraz daha zihinsel olarak etkileyecek. Kendinizi özgür bırakmalısınız ama bu özgürlüğü önce aklınızdakileri temizleyerek yapmalısınız. Bilinçaltınızdaki o hatıralarınız, siz bilmeden bile zaman zaman psikolojinizi düşürüyor. Gittikçe bu durum da sizi mutsuzlaştırıyor. Şimdi Güneş de arkanızdayken geçmişe takılmak yerine ben önüme bakıyorum demelisiniz. Göreceksiniz ki sizi aşağı çeken düşüncelerden kurtuldukça yüzünüz de artık gülecek. Hafta ortası maddi konularınıza vakit ayırmanız gerekebilir. Harcamalarınızı kısmanız gerekebilir. 24 Nisan Çarşamba Oğlak burcunda Plüton retrosu başlıyor. 3 Ekim’e kadar maddi konularda çok fazla hırs yaptığınızda getiriden çok götürüsünün olacağı zamanlar yaşayabilirsiniz. Hafta sonu seyahatleriniz gündemde olabilir. Cumartesi sevdiklerinize karşı tepkilerinize dikkat etmenizde fayda var. Pazar ise haftanın pozitif günlerinden biri olacak.

YENGEÇ 22-28 Nisan haftasına başladığınızda çalışma ortamınız, sağlığınız ön planda olabilir. Ofiste beraber çalıştığınız kişilerle yeni fikirler üretebilirsiniz. Zaman zaman sağlığınızı ihmal etmezseniz iyi olur. Salı ise Güneş ve Uranüs kavuşumu gerçekleşiyor. Artık içinize kapanmak yerine dışa dönük olma vakti. Sosyalleştikçe, dostlarınızla vakit geçirdikçe onca süre neden her şeyi içinizde yaşamış ve hayattan soyutlamışsınız daha iyi anlayacaksınız. Bu görünümün size güzel getirisi ise aklınıza koyduğunuz değişimleri yaptığınızda ummadığınız şekilde de şanslı bir sürece gireceğinizi göstermesidir. Hafta ortası ise eşiniz, sevgiliniz odak noktanız olabilir. Bazen anlaşmazlıklar yaşasanız da genelinde mutlu bir süreç geçirebilirsiniz. 24 Nisan Çarşamba günü Oğlak burcunda Plüton retrosu başlıyor. 3 Ekim tarihine kadar ilişki ve evlilik hayatınızda kontrolcü tavrınız yer yer partnerinizle tartışmalara yol açabilir. Kıskanç tavırlar göstermenizin ilişkinizi yıpratmamasına dikkat edin. Hafta sonuna geldiğimizde finansal durumunuza odaklanabilirsiniz. Cumartesi günü kendinizi riske atacak işlerden uzak durmanız iyi olacaktır. Pazar daha huzurlu bir gün geçirebilirsiniz.

ASLAN 22-28 Nisan haftasına şansınız açık başlıyorsunuz. Aşk hayatınızda sizi mutlu eden gelişmeler yaşayabilirsiniz. Pazartesi akşamı kısa süreli bir agresiflik olsa da genelde partnerinizle uyumlu olacaksınız. Çocuğunuzla ilgili de gelişmeler yaşayabilirsiniz. Salı günü Güneş ve Uranüs kavuşumu meydana geliyor. Bu kavuşumla beraber geleceğiniz için harekete geçmenin zamanı olduğunu göreceksiniz. Sürekli aynı düzende yaşamak, ileriye dönük planlarınızı gerçekleştirememek bu kavuşumla beraber sizin de özgürce hayatınıza yöne verebilmenizi sağlayacaktır. Ayrıca kariyer hayatınızda da bu değişimi yapmak istiyorsanız tam da vaktidir. Kimsenin sizden beklemediği anda kariyerinizde farklı bir yola girebilirsiniz. Hafta ortasına baktığımızda çalıştığınız ortamdaki ikili ilişkileriniz daha ön planda olacaktır. Çarşamba 24 Nisan’da Oğlak burcunda Plüton retrosu başlıyor. 3 Ekim tarihine kadar hırslarınızın kurbanı olmamak için iş hayatınızda her zaman sakin ve ılımlı gözükmeye çalışın. Agresif bir anınızda güzel gidebilecek kariyer hayatınızı tersine çevirmeyin. Sağlık probleminiz varsa bu dönem ihmal etmemenizde fayda var. Hafta sonu ilişki ve evlilik hayatınız gündemde olacaktır. Cumartesi sakin olmanız gerekebilir. Pazar günü romantik zamanlar geçirebilirsiniz.

BAŞAK 22-28 Nisan haftasına başladığınızda aile ve ev konularınız vaktinizi alabilir. Evinizde değişiklikler yapmayı planlayabilirsiniz. Uzun zamandır vakit geçirmediyseniz haftanın başını ailenizle değerlendirebilirsiniz. Güneş ve Uranüs Salı günü kavuşuyorlar. Bu zaman dilimiyle beraber artık hayata pozitif açıdan bakmayı görmeniz gerekiyor. Aslında sizlerin değiştirmesi gereken tek şey olumsuz düşüncelerden kurtulmak olmalıdır. Sürekli ince ayrıntılara takılarak mutsuz olduğunuzu görebilirsiniz. Biraz hayatı oluruna bırakın ve Uranüs’ün de sizi değiştirmesine, daha olumlu bir yapıya dönüştürmesine izin verin. Göreceksiniz ki düşünce yapınızı değiştirdikçe beklediğinizden daha güzel şeyler yaşayacaksınız. Ayrıca akademik hayatınızda ve yurt dışı işlerinizde büyük değişimler yaşayabilirsiniz. Hafta ortasına geldiğimizde aşk hayatınız ön plana çıkıyor. İlişkinizde yeni gelişmeler yaşanabilir. Çarşamba günü 24 Nisan’da Oğlak burcunda Plüton retrosu başlıyor. 3 Ekim tarihine kadar partnerinizin üzerindeki kontrolcü tavırlarınız, aranızda gerginliklere sebep olabilir. Aynı tutum çocuğunuza karşı da olabilir. Hafta sonu ise enerjinizi düşük hissedebilirsiniz. Bazılarınız çalışmayı tercih ederken bazılarınız da sağlığı için dinlenmeyi tercih edebilir. Cumartesi çalışıyorsanız stresli bir gün olabilir.

TERAZİ 22-28 Nisan haftasına yoğun bir gündemle başlayabilirsiniz. İletişim yönünüzün ön planda olduğu bir hafta olabilir. Çalışıyorsanız toplantılar, telefonlar sıklaşabilir. Eğitim hayatınızda da güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Salı gününe geldiğimizde Güneş ve Uranüs kavuşuyor olacaklar. Sizler için maddi olarak değişim dönüşüm süreci başlıyor olacak. Bu özellikle borçlarınızla ve kredilerinizle ilgili bir değişim süreci olabilir. Uzun süredir yakanızı bırakmayan borçlar, elinize para geçmesiyle beraber erimeye başlayabilir. Radikal kararlar alıp bunları eyleme döktüğünüzde maddi olarak yükseğe çıkabilirsiniz. Örneğin bu ani bir kararla iş değiştirmek olabilir. Ayrıca miras konusu da bir anda hayatınızda belirebilir. Bazı Terazi burçları için ameliyat kararları alınabilir. Güneş’in size destek olacağını bilmeniz gereklidir. Hafta ortası ise ailenize vakit ayırmayı tercih edebilirsiniz. 24 Nisan Çarşamba Oğlak burcunda Plüton retrosu başlıyor. 3 Ekim tarihine kadar aile içinde öfkenizle vereceğiniz kararlardan geri dönüşünüz olmayabilir. Hafta sonu ise sizler için aşk vakti diyebiliriz. Şansınız açık olacak. Çocuğunuz da ön planda olabilir. Cumartesi günü seyahatlerde dikkatli olmalısınız.

AKREP 22-28 Nisan haftasına başladığınızda maddi konularınız sizler için öncelikli olabilir. Gelirinizi arttırmaya yönelik girişimlerde bulunabilirsiniz. Size de maddi yeni fırsatlar sunulabilir. Salı günü ise Güneş-Uranüs kavuşumu yaşanıyor olacak. Bu kavuşumla beraber evlilik ve ilişki hayatınızda köklü değişimlerin başladığını hissedebilirsiniz. Size yük olan bir partneriniz varsa artık arkanızda bırakmanın vaktinin geldiğini görebilirsiniz. Sizi sıkan, kısıtlayan bir ilişkiniz varsa artık tahammül etmek istemediğinizi fark edebilirsiniz. Ayrıca yalnızlar ve ilişkisi olanlar için de güzel gelişmeler olabilir. Yeni sürpriz bir ilişkinin başlangıcı yaklaşıyor olabilir. Öte yandan bazı Akrep burçları kendilerini bir anda evlenirken bulabilirler. Hafta ortası ise eğitim hayatınız, iletişim kurduğunuz çevredeki ilişkileriniz, kardeşiniz gündemde olabilir. Oğlak burcunda 24 Nisan Çarşamba günü Plüton retrosu başlıyor. 3 Ekim tarihine kadar gerek iş gerek eğitim hayatınızda fazla hırslı yapınız bazen ters etki yapabilir. Dozunda ve kendinize zarar vermeyecek şekilde hırsınızı frenlemelisiniz. Hafta sonuna geldiğimizde ise evinizde vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Ailenizle beraber planlar yapabilirsiniz. Cumartesi riskli hareketlerden kendinizi sakının.

YAY 22-28 Nisan haftasına başladığınızda enerjiniz yüksek olacaktır. Olumlu bir başlangıç yapıyorsunuz. Güzel gelişmeler karşınıza çıkabilir. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Salı günü Güneş ve Uranüs kavuşuyor olacak. Hayatınızda bazı değişimlerin vaktinin geldiğini hissedebilirsiniz. Bu özellikle çalışma hayatınızda kendini gösterebilir. Aklınızda planladığınız yapamadığınız değişiklikleri eyleme dökebilirsiniz. Belki de bazılarınız için eyleme dökmeye gerek kalmadan sürpriz bir haberle terfi aldıklarını öğrenebilirler. Ayrıca sağlık sorunları olanlar için de Güneş güç vermeye devam edecektir. İyileşmenizin zor olduğunuzu düşündüğünüz anda tam tersi her şeyin iyiye gittiğini görebilirsiniz. Psikolojik olarak da aydınlanma yaşayacağınız bir dönemden geçeceksiniz. Hafta ortası ise maddi konularınıza vakit ayırabilirsiniz. Oğlak burcunda Çarşamba 24 Nisan günü Plüton retrosu başlıyor. 3 Ekim tarihine kadar maddi gelirinizde güçlenmeye başladıkça harcamalarınızı da arttırmanız bu dönem elinizdeki paranın da kül olmasına sebep olabilir. Dikkatli olmaya özen göstermelisiniz. Hafta sonu ise sosyal yönünüz ön planda olacak. Yakınlarınız, kardeşleriniz ile vakit geçirebilirsiniz. Yeni eğitim programları araştırabilirsiniz. Cumartesi günü ise partnerinize karşı sakin olmayı denemelisiniz.

OĞLAK 22-28 Nisan haftasına başlarken kendinizi geçen haftaya oranla daha düşük enerjili hissedebilirsiniz. Hasta olmasanız da üstünüzde bir yorgunluk olabilir. Geçmişteki anılarınıza takılmanız da zaman zaman ruh halinizi durgunlaştırabilir. Güneş ile Uranüs Salı günü kavuşuyor olacaklar. Aşk hayatınızda değişimin ilk belirtilerini hissedebilirsiniz. Eğer yalnızsanız bunun belki de sebebinin aşka tam anlamıyla odaklanamadığınızdan olduğunu fark edebilirsiniz. Biraz daha karşı tarafa açık olduğunuzda sürpriz aşklar yaşayabileceğiniz bir dönemde olacaksınız. Aşık olmam, kimseyi istemiyorum diyenler bile aşka kapılıp gidebilir. Öte yandan partneriyle ilişkisinde radikal kararlar almak isteyenler için de bu görünüm harekete geçmeleri için destek olacaktır. Çocuğunuzla ilgili de sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hayatınızı hangi yönde değiştirmek isterseniz isteyin şans sizinle olacaktır. Tek yapmanız gereken hep yaptıklarınızı yapmamak olmalıdır. Hafta ortası enerjiniz düzeliyor olacak. Pozitif gelişmeler yaşayabilirsiniz. 24 Nisan Çarşamba itibariyle Oğlak burcunda Plüton retrosu başlıyor. 3 Ekim tarihine kadar azimli yapınız bazen size engel olabilir. En büyük rakibiniz kendiniz olduğunuz için hep daha fazlasını elde etmek isterken kendinizi yorgun düşürebilirsiniz. Hatalara daha açık olabilirsiniz. Hafta sonu ise maddi durumunuzu ilgilendiren konulara enerjinizi harcayabilirsiniz. Cumartesi sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

KOVA 22-28 Nisan haftasına şanslı bir başlangıç yapıyor olacaksınız. Yüzünüzü güldüren gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hem başarılarınızla hem güzelliğinizle dikkat çekebilirsiniz. Salı günü ise Güneş ve Uranüs kavuşuyor olacak. Aile hayatınızda köklü değişikliklerin başlangıcı olabilir. Belki bazılarınızın evlilik veya eğitim sebebiyle ailenizin yanından ayrılması gerekebilir. Aileye sürpriz bir birey katılabilir. Evinizi değiştirmek istiyorsanız aniden önünüze çıkan bir fırsatla bir anda kendinizi taşınırken bulabilirsiniz. Değişim ve dönüşümü en iyi bilen burçlardan birisiniz. Bu kavuşum aslında hayatınıza bir yön vermek için size destek olacaktır. Hafta ortası ise sağlığınıza dikkat etmeniz gereken zamanlarda olabilirsiniz. 24 Nisan Çarşamba itibariyle Oğlak burcunda Plüton retro hareketine başlıyor. 3 Ekim tarihine kadar geçmişe olan öfkeniz kendinize zarar verebilir. Sürekli geçmişteki kişiden intikam alma duygusuyla yaşarsanız bu dönem öfkeniz sizi kül edebilir. Adı üstünde geçmiş geçmişte kalmıştır. Geleceğe bakmalısınız. Hafta sonu ise kendinize bakacağınız çekici bir dönemde olacaksınız. Sadece Cumartesi günü sevdiğinize karşı agresif olmamaya dikkat edin.