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22 ayar gram bilezik fiyatı ne kadar?

02.03.2021 13:45 | Son Güncelleme:
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22 ayar gram bilezik fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları her gün değişen ve son dakika hareketlilikleri birçok kişi tarafından günlük olarak takip edilen konulardan biridir. 22 ayar bileziklerin fiyatları canlı ve anlık olarak takip edilebilmektedir. Bazı kişilerin birikim olarak kullandığı, bazı kişilerin düğünlerde yakınlarına hediye ettiği, bazılarının ise süs eşyası olarak kullanmayı sevdiği “22 ayar gram bilezik fiyatı ne kadar?” “bugün 22 ayar gram bilezik kaç liradan alınıyor?”

22 ayar gram bilezik alan ve satanlar yanında bazı insanlar da sadece fiyat değişimini gözlemleyebilmek için 22 ayar gram bileziklerin gün içerisindeki fiyat dalgalanmalarını izliyor. Altın bilezikler arasında en çok tercih edilen tür olan 22 ayar altın bilezikler, oldukça yüksek bir değere sahip olduğu için de birçok altın severin gözdesi oluyor. Markasına, modeline ve işçiliğine göre değişebilen 22 ayar gram bileziklerin anlık alış ve satış fiyatlarını takip edebilirsiniz.

2 MART 2021 22 AYAR GRAM BİLEZİK FİYATI

Gün içerisinde bütün altın fiyatlarında olduğu gibi 22 ayar altın gram bilezik fiyatlarında da oynama yaşanabiliyor. 2 Mart 2021 yani bugün içerisinde 22 ayar altın gram bileziğin alış ve satış fiyatları yazımızın devamında yer alıyor.

2 MART 2021 22 AYAR GRAM BİLEZİK ALIŞ FİYATI

2 Mart 2021 tarihinde 22 ayar gram bileziğin fiyatı 371,02 Türk Lirası ile açıldı. Gün içerisinde gördüğü en yüksek değer 373,47 Türk Lirası oldu. Şu anda ise 22 ayar gram altın bilezik alış fiyatı 369,5 Türk Lirası’na endeksli.

2 MART 2021 22 AYAR GRAM BİLEZİK SATIŞ FİYATI

2 Mart 2021 tarihinde 22 ayar gram bileziğin fiyatı 371,02 Türk Lirası ile açıldı. Gün içerisinde gördüğü en yüksek değer 373,47 Türk Lirası oldu. Şu anda ise 22 ayar gram altın bilezik satış fiyatı 367,57 Türk Lirası’na endeksli.


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