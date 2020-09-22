22 Eylül Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? Süper Loto sonuçları sorgulama!

22 Eylül Süper Loto çekilişi ile ilgili çok sayıda detay vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle bugün Süper Loto saat kaçta çekilecek sorusunun yanıtına cevap aranıyor. Şans oyunlarına ilgi duyan vatandaşlar tarafından, Süper Loto çekilişi saat kaçta çekiliyor konusu ilgiyle takip ediliyor. İşte tüm merak edilenler...

BUGÜN SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Süper Loto ne zaman çekiliyor sorusuna yanıt olarak bilindiği üzere çekiliş haftanın üç günü şeklinde, salı, perşembe ve pazar günleri yapılıyor. Özellikle şans oyunu tutkunları tarafından bugün Süper Loto kaçta çekiliyor sorusunun cevabı sorgulanıyor. Haftanın 3 günü gerçekleşen çekilişler 21.30’da yapılıyor. Dolayısıyla bu akşam 21.30’da süper loto çekilişi gerçekleşiyor. Aynı zamanda Süper Loto 22 Eylül 2020 çekilişi millipiyangoonline.com üzerinden de canlı olarak yayınlanıyor.

22 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto sonuçları çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com internet adresindeki Süper Loto ekranında bulunan sonuçlar bölümünden yayınlanıyor. Aynı zamanda Süper Loto çekiliş sonucu canlı yayın izlenerek de takip edilebiliyor. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişler canlı yayınlanıyor. Bu nedenle bazı vatandaşlar www.millipiyangoonline.com adresine giderek çekilişi canlı bir şekilde izleme yöntemini tercih edebiliyor.