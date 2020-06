Hamilelikte 22. Hafta : 22 Haftalık Gebelik Gelişimi

Yolu yarıladık anneciğim, ha gayret. Biliyorsun doktorlar anne karnındaki bebeklerin gelişimini hafta hafta değerlendiriyorlar. Bu hem çok hızlı geliştiğimiz ve büyüdüğümüz için hem de her ayda 4 hafta olmadığı için. Herkes sana kaç aylık hamile olduğunu soruyor, senin de kafan karışıyor, 22 haftalık gebelik kaç aylık olur diye düşünüyorsun. Bu haftayı bitirdiğimizde, artık 5 aylık hamile olduğunu söyleyebilirsin soranlara. Ben hızla büyümeye devam ediyorum ve burası giderek daralıyor. Aslına bakarsan ben halimden çok memnunum. Zaman zaman senin zorlandığını, yorulduğunu hissediyorum. Sana bundan sonra işinin kolaylaşacağını, yükünün hafifleyeceğini söylemek isterdim ama yalan söylememi istemezsin herhalde. Ama sana söz veriyorum, buradan çıktığımda ve sen beni kucağına aldığında, çektiğin tüm acıları unutturacağım sana.

En sevdiğim pozisyon dizlerim karnımda, başım dizlerimde; cenin pozisyonu. Ama hep böyle kalmıyorum tabi, arada kasları esnetmek gerekiyor. Yüzümdeki her organ en azından şekil olarak gelişimlerini tamamladılar. Oradan bakınca tam bir yenidoğan gibi görebilirsin beni. Başım sana fazla büyük gibi görünebilir. Evet haklısın çünkü şu anda en büyük organım beynim. Rahatım yerinde dedim ya, neredeyse günün yarısını uyuyarak geçiriyorum. Uyanık olduğum zamanlarda da ya elimle burnumu, kulağımı, ayağımı tutmaya, kendimi tanımaya çalışıyorum ya da yutkunma egzersizleri yapıyorum. Sen zaten uyanık olduğum zamanları tekmelerimden anlıyorsundur.

Kalp atışlarımı duymak için ultrasona falan girmene gerek yok artık. O kadar güçlü atıyor ki, sadece bir stetoskopla bile duyabilirsin. Her şey çok hızlı gelişiyor burada anne.

Anneciğim o kadar hızlı ve çok büyüyorum ki, her geçen gün karnının içinde daha fazla yer işgal etmem gerekiyor. Sen de benimle birlikte genişliyorsun tabi. Bu durumda cildinde özellikle de karnının derisinde çatlaklar oluşabilir. Bol su içmen bunun için de gerekli işte. Su cildine esneklik kazandırır. Nemlendirici kremler de işine yarayabilir. Ne yazık ki bu çatlakların ileride kaybolacağını söyleyemeyeceğim. Ama renkleri solacak ve daha az görünür olacaklar.

Ellerin, ayakların da şişiyor bu günlerde. Vücudun daha çok su tutuyor bu da dolaşımın yavaşlamasıyla ilgili. Hamileliğinin başından beri yavaş yavaş gelişen bu durum doğumdan sonra düzelecek. Ama bu durum seni çok rahatsız ediyorsa ya da aniden ortaya çıkarsa mutlaka doktoruna haber vermelisin.

Karnının nasıl olup da bu kadar yüksek bir tepeye dönüşebildiğine hayret ediyorsun değil mi? Doktorlar buna funtal yükseklik diyorlar ve kasıklarındaki kemiklerle (pelviks), karnının tepe noktasına kadar olan mesafeyi ölçerek buluyorlar. İçinde bulunduğumuz 22. haftada bu yükseklik yaklaşık olarak 20-24 cm. arasında oluyormuş. Tabi eğer içeride tek bir bebek varsa. İkiz bebek bekleyen annelerin durumu çok daha farklı.

Gebeliğin 22. Haftasında Beslenme

Anneciğim sana neyi yeyip neyi yemeyeceğini söyleyecek değilim. İstediğin her şeyi yiyebilirsin. Tabi temiz, taze, güvenilir ve doğal olmaları şartıyla. Ama şunu bilmelisin ki ben de yediğin her şeyin tadına bakıyorum. Baharatlı, acılı, ekşili, sarımsaklı şeyler benim de hoşuma gidiyor ama sonra rahatsız oluyorum. Senin de mideni rahatsız ediyor bu yiyecekler biliyorum. Ama azar azar yiyebilirsin bence. Kabız olmamaya dikkat et anne. Daha çok sebze meyve daha az abur cubur yemeye çalış. Zaten vücudun fazlasıyla su tutuyor, bir de fazla tuzlu yiyerek yükünü artırma. Bol sıvı ama özellikle de su tüketmelisin.