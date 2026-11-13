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22 kasım’a kadar maddi kazanç kapıları açılacak 3 çin burcu açıklandı 

Çin astrolojisine göre 16-22 Kasım tarihleri arasında üç burç için şanslı ve kazançlı bir dönem başlıyor. Haftanın bazı günlerinde dikkatli hareket etmek gerekirken özellikle salıdan cumartesiye kadar maddi konularda olumlu gelişmeler yaşanabileceği öngörüldü. İşte 22 Kasım'a kadar hayatına başarı ve bolluk gelecek o üç burç...

22 kasım’a kadar maddi kazanç kapıları açılacak 3 çin burcu açıklandı 
Mynet

Çin astrolojisine göre 16-22 Kasım haftası, bazı burçlar için şans, başarı ve maddi kazanç fırsatlarını beraberinde getiriyor.

Haftanın ilk günlerinde temkinli adımlar atılması önerilirken özellikle salıdan cumartesiye kadar finansal konularda sevindirici gelişmeler yaşanabileceği öngörüldü.

Yeni kazanç kapılarının aralanabileceği, iş hayatında önemli fırsatların gündeme gelebileceği bu dönemde üç burç ön plana çıktı.

22 kasım’a kadar maddi kazanç kapıları açılacak 3 çin burcu açıklandı  1

MAYMUN BURCU: YENİ FIRSATLAR VE KAZANÇ KAPIDA!

Maymun burçları için haftanın en şanslı günü 18 Kasım Çarşamba olarak öne çıktı. Ateş Maymunu enerjisinin etkisiyle motivasyonun artabileceği, yeni fikirlerin gündeme gelebileceği ve harekete geçmek için uygun fırsatların doğabileceği belirtildi.

Özellikle kendi işini kurmak veya ek gelir elde etmek isteyen Maymun burçları için önemli gelişmeler yaşanabilir.

Yeni bir iş teklifi almak, beklenen bir ödemenin gerçekleşmesi ya da gelecekte birlikte çalışılabilecek kişilerle iletişim kurmak mümkün olabilir.

Ancak haftanın ilk günü olan pazartesi, dikkatli olunması gereken bir zaman dilimi olarak değerlendirildi. Gereksiz işlerle vakit kaybetmek yerine önceliklere odaklanmak ve belirlenen programa bağlı kalmak önem taşıyor.

Hafta başında işleri yoluna koyan Maymun burçları, cuma gününe gelindiğinde emeklerinin karşılığını almanın keyfini çıkarabilir.

22 kasım’a kadar maddi kazanç kapıları açılacak 3 çin burcu açıklandı  2

AT BURCU: SABIRLI OLAN KAZANACAK!

At burçları için bu hafta hem önemli sınavları hem de başarı fırsatlarını beraberinde getiriyor. Kasım ayının geri kalanını etkileyebilecek gelişmelerin yaşanabileceği bu dönemde, özellikle sabırlı ve kontrollü hareket etmek büyük önem taşıyor.

Haftanın ilk günü At burçları açısından biraz zorlayıcı geçebilir. Devam eden işlerde ilerleme kaydedilemediği düşüncesi moral bozabilir. Ancak bu durum, hedeflere ulaşılamayacağı anlamına gelmiyor. Aceleci davranmak, öfkeyle karar vermek veya kaygı nedeniyle işleri zorlaştırmak yerine sakin kalmak gerekir.

Salı günü başarıya ilişkin ilk işaretlerin ortaya çıkabileceği belirtilirken çarşamba günü şansın daha belirgin hale gelmesi bekleniyor. Haftanın geri kalanında ise gelecek planlarına odaklanmak için uygun bir atmosfer oluşabilir.

Pazar günü artık fayda sağlamayan alışkanlıkları geride bırakmak, yeni haftaya daha güçlü başlamaya yardımcı olabilir.

22 kasım’a kadar maddi kazanç kapıları açılacak 3 çin burcu açıklandı  3

KÖPEK BURCU: EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALACAK!

Köpek burçları için 16 Kasım haftası, tamamlanmayı bekleyen işler ve önemli projeler açısından dikkat çekti.

Uzun süredir üzerinde çalışılan bir konunun sonuçlanması ve çevredeki kişiler üzerinde olumlu bir izlenim bırakılması mümkün olabilir.

Haftanın başlangıcında zaman zaman pes etme isteği veya yorgunluk hissi yaşanabilir. Ancak bu dönemde sabırlı olmak ve hedeflerden vazgeçmemek gerekiyor. Çünkü gösterilen çabanın karşılığının hafta ortasından itibaren alınabileceği ifade edildi.

Özellikle çarşamba günü maddi kazanç, beklenen bir ödeme veya istenilen bir konuda onay alma gibi gelişmeler gündeme gelebilir. Perşembe günü hedeflere ulaşmak için daha fazla hareket alanı oluşurken cuma günü ise tamamlanan işlerin ve elde edilen başarıların tadını çıkarma zamanı olabilir.

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