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Kurutma makinesine atılan 3 yün topunun sırrı ortaya çıktı!

Kurutma makinesinde çamaşırların birbirine dolanması ve bazı bölgelerin nemli kalması sık karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor. Ancak makineye atılan birkaç yün topu, bu sorunun önüne geçmeye yardımcı olabilir. Peki, kurutma makinesine neden 3 adet yün topu atılıyor ve bu toplar nasıl kullanılıyor?

Kurutma makinesine atılan 3 yün topunun sırrı ortaya çıktı!
Mynet

Kurutma makinesinde çamaşırlar tamburun dönüşü sırasında birbirine dolanabilir ve tek bir yığın halinde toplanabilir. Bu durum, sıcak havanın tüm kumaşlara eşit şekilde ulaşmasını zorlaştırabilir.

Sıkıştırılmış yün liflerinden üretilen kurutma topları ise tamburun içinde çamaşırlarla birlikte hareket ederek kumaşların birbirinden ayrılmasına yardımcı oluyor. Böylece çamaşırların arasında boşluk oluşuyor ve sıcak havanın daha rahat dolaşması sağlanıyor.

Bir beyaz eşya ve ev aletleri markası tarafından paylaşılan bilgilere göre bu toplar, kurutma süresinin kısalmasına ve çamaşırlarda oluşan kırışıklıkların azalmasına katkıda bulunabilir.

Kurutma makinesine atılan 3 yün topunun sırrı ortaya çıktı! 1

YÜN KURUTMA TOPLARI ELEKTRİKLENMEYİ DE AZALTABİLİR

Kurutma toplarının bir diğer avantajı, çamaşırlarda oluşan statik elektriği azaltmaya yardımcı olması. Özellikle kurutma sonrasında birbirine yapışan veya elektriklenerek kabaran kıyafetlerde bu ürünlerden yararlanılabilir.

Ancak topların etkili olabilmesi için tambur içerisinde rahatça hareket edebilmesi gerekir. Bu nedenle makinenin kapasitesinden fazla çamaşırla doldurulmaması önem taşıyor.

KURUTMA MAKİNESİNE KAÇ TANE YÜN TOPU ATILMALI?

Kurutma toplarının sayısı, makineye konulan çamaşır miktarına göre değişiyor. Kullanım önerilerinde küçük ve orta büyüklükteki yükler için 3-4, büyük çamaşır yükleri için ise 5-6 top kullanılması tavsiye ediliyor.

Çoğu standart çamaşır yükünde üç yün topu yeterli olabilir. Ancak topların çamaşırların arasında hareket edemeyecek kadar sıkışması durumunda makinedeki çamaşır miktarını azaltmak veya top sayısını yeniden ayarlamak gerekir.

YÜN KURUTMA TOPLARI NASIL KULLANILMALI?

Bu topları kullanmak oldukça kolay. Kurutma işlemine başlamadan önce topları nemli çamaşırların arasına dağıtmak yeterli oluyor. Ardından kıyafetlerin bakım etiketlerinde belirtilen sıcaklık ve kurutma programı seçilerek makine çalıştırılabilir.

Program tamamlandığında toplar çamaşırlardan ayrılarak kuru bir yerde saklanabilir. Bir sonraki kurutma işleminde yeniden kullanılabilen bu ürünler, doğru şekilde muhafaza edildiğinde uzun süre kullanılabilir.

Kurutma makinesine atılan 3 yün topunun sırrı ortaya çıktı! 2

YÜN TOPLARINA ESANSİYEL YAĞ EKLEMEK TEHLİKELİ Mİ?

Kurutma toplarını güzel kokutmak amacıyla üzerlerine esansiyel yağ damlatmak yaygın bir yöntem olarak bilinse de bu uygulamaya dikkat etmek gerekir.

Özel firma, yün toplarına esansiyel yağ eklenmesini önermiyor. Bunun nedeni, yağların yanıcılık riskini artırabilmesi. Kurutma makineleri yüksek sıcaklıkta çalıştığı için bu tür uygulamalardan kaçınmak ve üreticinin kullanım talimatlarına uymak güvenlik açısından önem taşıyor.

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kurutma makinesi temizlik tüyoları
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