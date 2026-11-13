Giderlerdeki kötü kokuya son! Bu 2 malzemeyi lavaboya dökün

Mutfak lavabolarında zamanla biriken yağ, yemek artıkları ve kirler hem giderlerin tıkanmasına hem de rahatsız edici kokuların oluşmasına yol açabiliyor. Bu soruna karşı evde bulunan iki malzemeyle uygulanabilen pratik bir yöntem öne çıkıyor. Karbonat ve elma sirkesinin bir araya gelmesiyle oluşan köpürme, gider duvarlarında biriken bazı kalıntıların gevşemesine yardımcı olabiliyor. Ancak bu yöntem, kalıcı tıkanıklıkları açmak için kullanılan mekanik uygulamaların yerini almıyor.

KARBONAT VE ELMA SİRKESİ GİDERLERDE NE İŞE YARIYOR?

Cronista'da yer alan habere göre yarım su bardağı karbonat ile yarım su bardağı elma sirkesinin birleşimi, giderlerdeki hafif kir birikintilerini gevşetmek ve kötü kokuları azaltmak amacıyla kullanılıyor.

Karbonat ve sirke temas ettiğinde asit-baz tepkimesi meydana geliyor. Bu reaksiyon sırasında karbondioksit gazı açığa çıkıyor ve kabarcıklarla birlikte köpürme oluşuyor. Ortaya çıkan hareketlilik, giderin iç yüzeylerinde biriken bazı kirlerin yerinden oynamasına yardımcı olabiliyor.

Bununla birlikte uygulama, daha çok düzenli bakım ve hafif temizlik amacı taşıyor. İnatçı yağ birikintileri veya kalıcı tıkanıklıklar için tek başına yeterli olmayabiliyor.

LAVABO GİDERİNE KARBONAT VE SİRKE NASIL UYGULANIR?

Bu yöntemi denemek isteyenlerin aşağıdaki adımları izlemesi öneriliyor:

Önce sıcak su dökün: Giderin içine sıcak su akıtarak uygulamaya başlayın.

Karbonat ekleyin: Lavabo giderinin girişine yarım su bardağı karbonat dökün.

Elma sirkesini ilave edin: Karbonatın üzerine yarım su bardağı elma sirkesi ekleyin. İki malzemenin temas etmesiyle köpürme başlayacaktır.

Bekleyin: Karışımın giderde 15-30 dakika boyunca etki etmesini bekleyin.

Yeniden sıcak su dökün: Bekleme süresinin ardından gideri sıcak suyla durulayarak gevşeyen kalıntıların uzaklaşmasına yardımcı olun.

Tıkanıklık devam ederse işlem birkaç kez tekrarlanabilir. Ancak sorun sürüyorsa tesisatçıdan yardım alınması öneriliyor.

KARBONAT VE SİRKE KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uygulama sırasında bazı güvenlik kurallarına dikkat etmek gerekiyor. Özellikle sirke, çamaşır suyu veya klor içeren temizlik ürünleriyle kesinlikle karıştırılmamalı. Bu birleşim zehirli gazların açığa çıkmasına neden olabilir.

Ayrıca karbonat ve sirke karışımı başka kimyasal lavabo açıcılarla birlikte kullanılmamalı. Tepkime sırasında karbondioksit gazı oluştuğu için giderin ağzı hava geçişini engelleyecek şekilde sıkıca kapatılmamalı. Malzemelerin cilt ve gözle temas etmemesi için de uygulama sırasında dikkatli olunmalı.