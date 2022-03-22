22 Mart 2022 Salı hava nasıl olacak? Meteoroloji yeni tahminini yayımladı! İşte 22 Mart - 26 Mart İstanbul'da hava durumu...

22 Mart 2022 Salı hava durumu tahmin raporu işe gitmek için yola çıkacak kişiler ile dışarıda halletmeleri gereken işleri olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt geneline parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı kaydedildi. Peki 22 Mart 2022 Salı hava nasıl olacak? 22 Mart - 26 Mart İstanbul'da hava durumu bilgilerini sizler için derledik.

22 MART 2022 SALI HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Muğla, Konya, Sinop, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya ve kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 1 ila 3 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına(40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KOCAELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Muğla çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Konya çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde iç kesimleri hafif kar yağışlı

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde iç kesimleri hafif kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

TOKAT °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.



