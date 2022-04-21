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22 Nisan bankalar noterler PTT yarım gün mü? 22 Nisan bankalar çalışıyor mu?

21.04.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Nisan bankalar noterler PTT yarım gün mü? 22 Nisan bankalar çalışıyor mu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 22 Nisan günü tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Bankaların, noterlerin ve PTT gibi kurumların 22 Nisan günü çalışıp çalışmayacağı da araştırılıyor. Peki; 22 Nisan bankalar, noterler, PTT yarım gün mü?

22 Nisan bankalar noterler PTT yarım gün mü? 22 Nisan bankalar çalışıyor mu?

22 Nisan bankalar çalışıyor mu? 22 Nisan bankalar, noterler, PTT yarım gün mü? 22 Nisan bankalar açık mı sorularına yanıt arayan vatandaşlar son durumu merak ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Cumartesi günü birçok kuruluş tatil olacak. 22 Nisan Cuma günü tatil olup olmayacağı da sorgulanıyor. Peki; 22 Nisan bankalar, noterler, PTT yarım gün mü? 22 Nisan bankalar çalışıyor mu?

22 NİSAN BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

22 Nisan günü bankalar, noterler, PTT gibi resmi kurumlar açık olacak ve hizmet vermeye devam edecek.

RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

  1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

  2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

  3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

B) Dini bayramlar şunlardır:

  1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

  2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. (1)

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.


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