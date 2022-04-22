Her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları, talihlilere ödül dağıtıyor. Sonuçlar sorgulanmaya başlandı. Peki 22 Nisan On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? On Numara çekiliş sonuçları nereden sorgulanıyor? İşte detaylar...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Çekiliş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden erişim sağlayabilirsiniz. On Numara çekilişinin başlangıç saati 20.30'dur. Sonuçlar, çekiliş başlandıktan sonra 15-20 dakika içerisinde belli olmaktadır.

ON NUMARA KURALLARI NELERDİR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.



