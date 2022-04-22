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22 Nisan On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? On Numara çekiliş sonuçları nereden sorgulanıyor?

22.04.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekilişinin sonuçları 22 Nisan 2022 Cuma akşamında arama motorlarından araştırılmaya başlandı. On Numara çekilişi her hafta düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Peki 22 Nisan On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? On Numara çekiliş sonuçları nereden sorgulanıyor? İşte detaylar...

22 Nisan On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? On Numara çekiliş sonuçları nereden sorgulanıyor?

Her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları, talihlilere ödül dağıtıyor. Sonuçlar sorgulanmaya başlandı. Peki 22 Nisan On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? On Numara çekiliş sonuçları nereden sorgulanıyor? İşte detaylar...

22 Nisan On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? On Numara çekiliş sonuçları nereden sorgulanıyor?

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Çekiliş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden erişim sağlayabilirsiniz. On Numara çekilişinin başlangıç saati 20.30'dur. Sonuçlar, çekiliş başlandıktan sonra 15-20 dakika içerisinde belli olmaktadır.

ON NUMARA KURALLARI NELERDİR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.


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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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