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22 Temmuz 2019 On Numara çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 23:15 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 14, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 33, 36, 38, 39, 43, 46, 49, 50, 51, 56, 71, 74, 77 ve 78 olarak belirlendi. On Numara oyununun 885. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi 343 bin 499 lira 65 kuruş ikramiye kazandı.

22 Temmuz 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 82 kişi 2 bin 793'er lira, 8 bilen bin 701 kişi 134 lira 75'er kuruş, 7 bilen 17 bin 774 kişi 24 lira 65'er kuruş, 6 bilen 109 bin 980 kişi 4 lira 15'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 188 bin 473 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun İzmir'in Menemen ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 289 bin 979 lira 65 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 912 bin 916 lira 37 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 508 bin 884 lira 36 kuruş aktarıldı. (AA)

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22 Temmuz 2019 On Numara çekiliş sonuçları

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