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220 milyon dolar değerindeki Bitcoin cüzdanı şifresini hatırlamak için iki hakkı kaldı

13.01.2021 12:30 | Son Güncelleme:
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220 milyon dolar değerindeki Bitcoin cüzdanı şifresini hatırlamak için iki hakkı kaldı

Yaklaşık 220 milyon dolar değerinde Bitcoin’in bulunduğu cüzdanın şifresini hatırlamak için iki tahmin hakkı kaldı.

Almanya doğumlu ve San Francisco’da yaşayan programcı Stefan Thomas, IronKey olarak bilinen küçük sabit diskin kilidini açabilmek için şifreyi hatırlamak zorunda. IronKey kullanıcılara 10 tahmin hakkı veriyor.

Thomas ise şifresini yazdığı kağıt parçasını yıllar önce kaybettiği için, şifreyi hatırlamakta güçlük çekiyor. Stefan Thomas doğru şifreyi bulmak için sekiz kez deneme yaptı, ancak hiçbirinde başarılı olamadı ve yalnızca iki hakkı kaldı.

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Eğer kalan iki hakkında da başarısız olursa servetini sonsuza kadar kaybedecek olan Thomas, New York Times’a yaptığı açıklamada Bitcoin’in herhangi bir ülke yada şirket tarafından kontrol edilmeyen bir para birimi olduğu için Bitcoin’e çekildiğini söyledi.

Kripto para hakkında bilgilendirici bir animasyon videosu yapan Thomas’a 2011 yılında İsviçre’de yaşarken 7.002 Bitcoin verilmişti. Ancak Thomas o sene Bitcoin’in durduğu cüzdanın dijital anahtarını kaybetti ve bir daha cüzdanına erişemedi ve yıllar içinde Bitcoin’in yükselişini yalnızca seyretmek zorunda kaldı.

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Bitcoin fiyatları yükselişte. 8 Ocak Cuma günü değeri 42.000 dolara ulaşarak rekor kırdı. Tüm küresel kripto para piyasasının 1.07 trilyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Ancak 11 Ocak Pazartesi akşamı Bitcoin 31.000 dolar seviyesine geriledi ve küresel kripto para piyasası 880 milyar dolara geriledi.

Thomas şifreyi kırmanın herhangi bir yolunu bulma ihtimaline karşılık şimdilik IronKey’i yerini söylemediği güvenli bir yerde saklıyor.

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