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'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları tartışma yarattı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.03.2019 10:05 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük ses getirdi. Tartışmaya neden olan görüntülerde ismini açıklamayan bir adam 2200 yılından geldiğini söyledi. Gelecekte yaşanacağını öne sürdüğü bazı gelişmeleri paylaşan adam, iddialarıyla dikkat çekti.

Zaman makinesi sayesinde hem geçmişte hem de gelecekte zaman geçirme fırsatı bulduğunu söyleyen zaman yolcusu, hikayesini anlatma zamanın geldiğini söyleyerek yaşadıklarını anlattı. 2028 yılında zaman makinesinin icat edildiğini söyleyen zaman yolcusu, geçmişten gelme sebebinden de bahsetti.

2020'den gelen zaman yolcusundan dikkat çeken açıklama

Zaman makinesinin keşfi ile beraber çok gizli bir programın parçası olmayı seçtiğini söyleyen zaman yolcusu projedeki bazı kişilerin 2100 yılına bazılarının ise 2200 yılına gittiğini iddia ediyor.
Zaman yolcusuna göre 2200 yılı insanoğlunun zamanda en ileriye gittiği tarih.
2028 yılında zamanda geçmişe yolculuk teknolojisinin icat edilmediğini belirten zaman yolcusu geleceğe seyahat etme seçeneğinin son derece riskli bir karar olduğunu vurguluyor.
Zaman yolcusu 2200 yılında insan ırkının hala hayatta olduğunu söylüyor.
Zaman yolcusunun anlattıklarına göre dünya 2200 yılında devrim niteliğinde bir değişim geçiriyor ve bu değişimi günümüzde hayal edebilmek imkansız.
Zamanda kaosa sebep olmamak için 2200 yılı ile ilgili çok fazla detay veremeyeceğini söyleyen zaman yolcusu gelecekte atmosferde çok yüksek oranda karbondioksit bulunduğu konusunda uyarılarda bulunuyor.
Atmosferde yüksek oranda karbondioksitin gezegeni ciddi oranda ısıttığına dikkat çeken zaman yolcusu gezegen şartlarının insanlar için zararlı hale gelmeye başladığından bahsediyor.
Neyse ki 2200 yılı itibariyle zamanda geriye yolculuk teknolojisinin icat edildiğini anlatan zaman yolcusu "2200 yılında bu teknoloji olmasaydı bugün burada olamazdım" diyor.
2200 yılından 2028 yılına gitmek yerine 1903 yılına gitmeyi tercih ettiğini ifade eden zaman yolcusu böylece dünya tarihinde uçan ilk uçağı görme fırsatı elde ettiğini iddia ediyor.
Uçağı icat eden Wright Kardeşler'le de tanıştığını öne süren zaman yolcusu planının 2028 yılına gitmek olduğunu bir şeylerin ters gittiğini belirtiyor.
1903 yılına yalnız gittiğini söyleyen zaman yolcusu zaman makinesinin düzgün çalışmadığını ve bu sebeple 2028 yılı yerine günümüze gelebildiğini anlatıyor.
Yanlış yıla geldiğini iddia eden zaman yolcusu, zaman makinesinin bozulduğundan ve gelecekte yaşayan hiç kimse ile iletişim kuramadığından bahsediyor.
Kendi yılına gidebilmek için zaman makinesinin icat edildiğini söylediği 2028 yılına kadar beklemek zorunda olduğunu belirten zaman yolcusu, kendisine zamanda seyahat imkanı sunan bozuk zaman makinesini göstermiyor.
Videoyu izleyen kullanıcıların bazıları zaman yolcusunun anlattıklarını son derece sıra dışı buldu.
Birçok kullanıcı ise zaman yolcusunun anlattıklarına inanmadı ve adını açıklamayan zaman yolcusunun iyi bir oyuncu olduğu yorumlarında bulundu.
Bir kullanıcı ise kendisinin de günümüze hapsolan bir zaman yolcusu olduğunu iddia etti.
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zaman yolcusu zaman makinesi

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