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2200 yıl önce yamaca çizilmiş dev kedi resmi bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 19.10.2020 09:46 | Son Güncelleme

Peru'nun Nazca Platosu'nda kuş, maymun, katil balina ve bazılarının astronota benzettiği insansı figür gibi geoglif keşiflerine bu kez 37 metre uzunluğunda bir kedi eklendi.

2200 yıl önce yamaca çizilmiş dev kedi resmi bulundu

Latin Amerika ülkesi Peru'nun And Dağları'yla Pasifik Okyanusu arasında sıkışıp kalmış çöl yaylalarındaki hayrete şayan devasa çizimler, bilim alemini meşgul etmeye devam ediyor.

Kuş, maymun, katil balina (orka) ve bazılarının astronota benzettiği insansı figür gibi geoglif keşiflerine bu kez dev bir kedi eklendi.

Peru’nun başkenti Lima'nın 400 km güneyindeki Nazca Platosu'nda keşfedilen yeni geoglif, bir tepeden aşağı çizilen dev bir kediden oluşuyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki çizimlerin çoğunu elverişli şekilde görebilmek için bir tepeye erişim sağlamak üzere yürütülen çalışmalar sırasında bulunan kedi geoglifi, MÖ 200-100 arasında tarihlendirildi.

YOK OLMAK ÜZEREYKEN KORUMAYA ALINDI

Peru Kültür Bakanlığı, keşifle ilgili açıklamasında "Figür güçlükle görülüyordu ve doğal erozyonun etkilerine açık oldukça dik bir yamaçta yer aldığından yok olmak üzereydi. Geçen hafta temizlendi ve korumaya alındı" dedi.

37 metre uzunluğundaki kedinin 30-40 santimlik net şekillendirilmiş çizgileri bulunuyor.

1994 yılından beri UNESCO Dünya Mirası konumundaki Nazca Platosu'nda binlerce geometrik ve hayvansı çizim var. Kayalarla toprak kaldırılıp alttaki birbirine zıt malzemeler ortaya çıkarılarak oluşturulmuş bu çizimler, Peru'nun çorak kıyı bölgesinin 450 kilometrekaresini kaplıyor.

DAHA ÇOK VAR

Nazca Platosu'ndan sorumlu baş arkeolog Johny Isla, "Hala yeni figürler buldukça şaşırıyoruz, ama daha pek çoğunun bulunmayı beklediğini de biliyoruz" dedi.

DRONE GÖRÜNTÜLERİ SAYESİNDE

Son yıllarda insansız hava araçları sayesinde yamaçların bütünlüklü görüntülerine bakabildiklerini belirten Isla, bu sayede Nazca ve Palpa vadilerinde MS 200-700 yılları arasındaki Nazca kültürünün çok daha öncesinde dayanan 800-100 yeni figür bulduklarını aktardı.

Baş arkeolog, yamaçlara çizilen daha küçük boyuttaki bu figürlerin kesinlikle daha erken bir geleneğe ait olduğunu vurguladı.

Dev kedinin MÖ 500 - MS 200 arasındaki geç uygarlığının ürünü olduğunu, ikonografileri karşılaştırarak bu sonuca ulaştıklarını anlatan Isla, "Örneğin Paracas kumaşları, bu geogliflerle kolayca kıyaslayabileceğiniz kuşları, kedileri ve insanları gösterir" dedi.

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