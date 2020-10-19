2200 yıl önce yamaca çizilmiş dev kedi resmi bulundu

Latin Amerika ülkesi Peru'nun And Dağları'yla Pasifik Okyanusu arasında sıkışıp kalmış çöl yaylalarındaki hayrete şayan devasa çizimler, bilim alemini meşgul etmeye devam ediyor.

Kuş, maymun, katil balina (orka) ve bazılarının astronota benzettiği insansı figür gibi geoglif keşiflerine bu kez dev bir kedi eklendi.

Peru’nun başkenti Lima'nın 400 km güneyindeki Nazca Platosu'nda keşfedilen yeni geoglif, bir tepeden aşağı çizilen dev bir kediden oluşuyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki çizimlerin çoğunu elverişli şekilde görebilmek için bir tepeye erişim sağlamak üzere yürütülen çalışmalar sırasında bulunan kedi geoglifi, MÖ 200-100 arasında tarihlendirildi.

YOK OLMAK ÜZEREYKEN KORUMAYA ALINDI

Peru Kültür Bakanlığı, keşifle ilgili açıklamasında "Figür güçlükle görülüyordu ve doğal erozyonun etkilerine açık oldukça dik bir yamaçta yer aldığından yok olmak üzereydi. Geçen hafta temizlendi ve korumaya alındı" dedi.

37 metre uzunluğundaki kedinin 30-40 santimlik net şekillendirilmiş çizgileri bulunuyor.

1994 yılından beri UNESCO Dünya Mirası konumundaki Nazca Platosu'nda binlerce geometrik ve hayvansı çizim var. Kayalarla toprak kaldırılıp alttaki birbirine zıt malzemeler ortaya çıkarılarak oluşturulmuş bu çizimler, Peru'nun çorak kıyı bölgesinin 450 kilometrekaresini kaplıyor.