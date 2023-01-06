61/1-g trafik cezası nedir? 61/1-g trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik cezaları, belirlenen trafik kurallarına uyulmaması sonucunda araç sahibine veya ehliyet sahibine verilen cezalardır. Trafik cezaları Karayolları Trafik Kanunu ile belirlenmiştir ve kanunca belirlenmiş maddelere uymayanlar trafik cezası ödemekle yükümlüdür. 61/1-g kodlu trafik cezası da Karayolları Trafik Kanununda belirtilmiştir. 61/1-g trafik cezası nedir?

61/1-g trafik cezası nedir?

Trafik cezaları her biri numaralandırılmış kategorilere ayrılmış ve bu kategorilerdeki detaylar alt başlıklar halinde sıralanmıştır. 61/1-g kodlu trafik cezası, 61 numaralı maddenin kapsadığı özel bir durumu ifade etmektedir. 61 numaralı madde park hatalarından kaynaklanan trafik cezalarını içermektedir.61/1-g trafik cezası maddesi ihlalin konusu da özel bir park hatasını tanımlamaktadır.

61/1-g trafik cezası maddesi ihlalin konusu trafik kurallarına uygun park etmiş diğer araçların çıkmasına engel olacak şekilde park etmek durumuna verilen cezadır. Eğer aracınızı, park etmiş diğer araçların park yerinden çıkmasına engel olacak şekilde park ettiyseniz 61/1-g trafik cezası koduyla ceza alabilirsiniz. 61/1-g trafik cezası maddesi ihlalin konusu için belirtilen bir diğer durum da park yerinden çıkmasına engel olunan diğer araçların trafik kurallarına uygun şekilde park etmiş olmasıdır.

61/1-g trafik cezası kimlere uygulanır?

Karayolları Trafik Kanununa uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak şekilde park etme suçunu ifade eden 61/1-g trafik cezası, bu kanunda belirtilen durumun tespit edilmesi halinde uygulanır. 61/1-g trafik cezası maddesi ihlalin konusu dâhilindeki gibi aracınızı diğer araçların çıkamayacağı şekilde park ettiyseniz ve diğer araçların bir trafik kuralı ihlali yoksa 61/1-g koduyla trafik cezası alırsınız. Bu trafik cezası, park halindeki aracınızın plakasına kesilebilir ve böyle bir durumda araç sahibi cezadan sorumludur.

Trafik cezası direkt sürücüye de kesilebilir. Eğer polis aracı park ettiğinizi görüp direk size ceza kestiyse hem para cezası alırsınız hem de ehliyet puanınız düşer. Eskiden böyle bir durumda hem sürücüye hem de araç sahibine ceza kesilebilmekteydi ancak kanunda yapılan değişiklik sonucunda sürücünün araç sahibi olmaması durumunda sadece sürücüye ceza kesilmektedir. Eğer araç kiraladıysanız ve 61/1-g koduyla trafik cezası aldıysanız bu cezanın ödenmesiyle yükümlü olursunuz. Yine kanunda yapılan bir değişiklik sonucunda kiralanan araçlara kesilen cezalarda aracı kiralayan sürücü sorumlu olmaktadır.

61/1-g trafik cezası tutarı nedir?

2023 yılında kesilen 61/1-g kodlu trafik cezaları para cezası olarak ödenmektedir. 61/1-g kodlu trafik cezası için ödenmesi gereken miktar 436 TL’dir. 2023 yılında 61/1-g trafik cezası tutarı 436 TL olarak belirlenmiş bu trafik cezası erken ödendiği taktirde para tutarında bir indirim uygulanmaktadır. Trafik cezasının bildirildiği günden itibaren 15 gün içinde ceza ödenirse %25’lik bir indirim uygulanır. Tebliğden itibaren 15 gün içinde ödenen 61/1-g trafik cezası tutarı indirimle birlikte 327 TL olur.

Sürücüye kesilen 61/1-g cezalarının ceza puanı 10’dur. 1 yıl içinde ceza puanı kotasını (100) 3 kez dolduran sürücünün ehliyeti süresiz olarak elinden alınmaktadır. Dolayısıyla sürücülerin ehliyetlerine işlenen ceza puanlarına dikkat etmeleri gerekir.

