61/1-h trafik cezası nedir? 61/1-h trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Yasalar günlük hayatın her yerindedir. Trafikte de araç kullananlar için belirlenmiş bazı yasalar bulunmaktadır. Trafik akışı için belirlenmiş yasalara uymayan kişilere trafik cezası verilmektedir. Trafik cezaları belirli maddeler ve başlıklar ile kodlanmıştır. 61/1-h trafik cezası kodu da yasalarca belirlenmiş bir duruma uyulmadığını göstermektedir. 61/1-H trafik cezası maddesi ihlalin konusu nedir?

61/1-H trafik cezası nedir?

Trafik yasaları ülkemizde Karayolları Trafik Kanunu tarafından açıklanmaktadır. Kanunda belirtilen durumlar yasal süreçte uyulması gerekenleri kapsar ve uyulmadığı taktirde verilecek cezaları da belirtir. Trafik cezalarından biri olan 61/1-h maddesi de uyulması gereken trafik kurallarından birini ifade eder. 61/1-h trafik cezası maddesi ihlalin konusu hatalı parktır. Bu madde taşıt yolunda geçiş üstünlüğü olan araçların giriş çıkışının belirlendiği levhaların 15 metrelik çevresine park yapmanın yasak olduğunu ifade eder.

Trafikte taşıt üstünlüğü olan araçların belirlenmiş bir giriş çıkış yeri varsa bu yere bir işaret levhası konulmuştur. Bu levhanın 15 metrelik mesafe alanına araç park edilmesi yasaktır. Bu yasağa uyulmadığı durumda 61/1-h maddesi ihlali vardır. Bu durumda araç sahibine veya sürücüye trafik cezası kesilir.

61/1-h trafik cezası kimlere uygulanır?

Trafik cezaları araç plakasına veya sürücüye kesilebilmektedir. 61/1-h kodlu trafik cezası aracın, taşıt üstünlüğü olan araçların giriş çıkış yerlerine yakın park edilmesi durumunda kesilmektedir. Taşıt üstünlüğü olan araçların giriş çıkış yerlerine bir işaret levhası konularak bu durum belirtilir. İşaret levhasının çevresindeki 15 metrelik alana park edilmesi durumunda 61/1-h kodlu trafik cezası kesilmektedir.

Trafik cezalarının kime kesileceğini belirleyen şey cezanın nasıl kesildiğidir. Park hâlindeki araç eğer sürücüsüz görülürse aracın plakasına ceza kesilir ve ceza sorumlusu araç sahibi olur. Yetkililer araç sürücüsünü görüp ona ceza keserlerse bu durumda sürücüye ceza kesilir. Sürücüye ceza kesilmesi durumunda ise bu durumda araç plakasına ekstra bir uygulama yapılmaz.

61/1-h trafik cezası tutarı nedir?

Trafik cezalarının tutarları zamanla değişebilir. 2023 yılında belirlenen trafik cezası miktarları da değişmiştir. 61/1-h trafik cezası tutarı da 436 TL’dir. Para cezası olarak ödenen 61/1-h trafik cezası erken ödenirse tutarda indirim yapılmaktadır. Trafik cezası kesildiğinin bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde ceza ödenirse 61/1-h maddesi ihlalinin tutarı olan 436 TL’de %25 oranında indirim yapılır. Trafik cezasının erken ödenmesi hâlinde 436 TL yerine 327 TL ceza ödemesi yapılmaktadır.

Trafik cezaları yalnızca maddi karşılık içermez aynı zamanda ehliyet puanını da etkiler. Sürücülerin toplam 300 olmak üzere 3 kere 100 puanlık ceza alması hâlinde ehliyetlerine süresiz şekilde el konulmaktadır. Sürücüler trafik cezası aldıklarında bu cezaların puan karşılıkları kadar ehliyet puanları etkilenir. 61/1-h trafik cezasının ehliyet puanı 10’dur. Trafik cezasının araç plakasına kesilmesi halinde ehliyet puanı düşmemektedir. Sürücünün araç sahibi olmaması durumunda sürücüye hem para cezası hem puan cezası kesilirken araç plakasına ceza kesilmesi durumunda araç sahibine yalnızca para cezası kesilmektedir.

