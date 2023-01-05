61/1-F trafik cezası nedir? 61/1-F trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik cezalarından biri olan 61. madde, hatalı park durumlarını tanımlar. 61/1-F kodlu trafik cezası da hatalı park edilen durumlarından birini ifade eder. Trafik cezaları kesildiği zaman bu kodlarla belirtilir ve 61/1-F uygulandığı zaman da trafik cezası kesilmektedir. Hatalı park edilmesi halinde kesilen 61/1-F trafik cezası tutarı ne kadardır?

61/1-F trafik cezası nedir?

Trafik cezalarının kategorileri maddelerle numaralandırılmıştır ve 61 numaralı madde de trafik cezalarının hatalı park etme kategorisini açıklamaktadır. 61 numaralı madde yani 61/1-F trafik cezası, hatalı park etme alanındaki trafik cezalarını açıklayan 61 numaralı başlığın alt maddelerinden biridir. Her alt başlık, hatalı park etmenin farklı bir türünü açıklamaktadır ve yasalarda bu maddeler trafik cezası kodları olarak kullanılmaktadır. Bu trafik cezası kodlarını içeren herhangi bir yanlış uygulama, ceza kesilmesine neden olur.

Trafik cezalarından biri olan 61/1-F trafik cezası maddesi ihlalin konusu taşıt yolu üzerinde 3 veya daha fazla ayrı şerit bulunması hâlinde ortadaki şeritlerde araç park etmenin yanlış olduğunu ifade eder. Yani 3 şeritli veya daha fazla şeridi bulunan bir kara yolunda seyahat ediyorsanız ve arabanızı bu şeritlerden herhangi birinde, yol ortasında park ettiyseniz size ceza kesilebilir. 61/1-F trafik cezası maddesi ihlalin konusu orta şeride park etmektir ve böyle bir durum yaşanması halinde 61/1-F trafik cezası maddesi kullanılarak ceza kesilir.

61/1-F trafik cezası kimlere uygulanır?

Trafik cezalarının farklı uygulamaları mevcuttur. Örneğin aracınızı orta şeritte durdurup gittiniz ve siz yokken polis aracınıza 61/1-F trafik cezası maddesi ile ceza kesti. Bu ceza, arabanın plakasına aittir. Polis, aracı süren kişiye ceza kesmediği için ceza, araca kesilmiş olur ve dolayısıyla ceza araç sahibine aittir. Eğer 61/1-F maddesini ihlal ettiyseniz ve polis sizi durdurup ceza kestiyse ceza size kesilir ve bu durum ehliyet puanını etkiler. Bu trafik cezası araç sahibine plaka üzerinden işlenir.

61/1-F trafik cezası tutarı nedir?

Trafik cezaları genellikle para cezalarıdır ve her trafik cezasının kendine özgü ceza miktarları vardır. 61/1-F trafik cezası tutarı 2023 yılında 436 TL’dir. Trafik cezası eğer cezanın tebliğ tarihinden itibaren geçen 15 gün içinde ödenirse ceza tutarında indirim uygulanır. Ceza bildiriminden sonra 15 gün içinde yapılan %25 ceza indiriminden faydalananlar 436 TL yerine 327 TL öderler.

