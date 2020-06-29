Hamilelikte 23. Hafta : 23 Haftalık Gebelik Gelişimi

Anneciğim beni sabırsızlıkla beklediğini biliyorum, artık beni ve hareketlerimi daha çok hissediyorsun. Ben de artık seni daha iyi duyabiliyorum, yavaş yavaş dünyaya hazırlanırken senin sesinle sakinleşiyorum. 23 haftalık bebek kaç aylıktır diye sorabilirsin, artık 5 ay 15 günlük kocaman bir bebeğim. '23 haftalık hamileyim bunu ilk defa yapıyor' diyebileceğin pek çok sürprizim var sana bu hafta, hazır mısın? Gebelikte Bebeğinizin 23. Hafta Gelişimi Anneciğim, pankreasım şu an insülin üretebilecek olgunlukta, beynim de hızla büyüyor. Kafatasım tam birleşmemiş dört tabakadan oluşuyor, endişelenmene gerek yok tam birleşme doğum sonrası bir yılı buluyor. Sana bakmak için can atan gözlerim artık oluştu, yalnız henüz renkli değiller. Cildim de hala saydam, organlarım tenimin üzerinden görülebiliyor. Merak etme birkaç hafta içinde görünmezlik yetimi kaybedeceğim, benim de ten rengim yavaş yavaş yerine gelecek, gözlerim renklenecek. Unutmadan, artık seni daha iyi duyabildiğimi söylemiştim, beni sevdiğin müziklerle tanıştırmanın ve benimle daha çok konuşmanın şimdi tam vakti. Bana hikayeler okuyabilir, şarkılar söyleyebilirsin. Artık seninle film bile izleyebiliriz. Yalnız henüz bebek olduğumdan korku veya gerilim türünde bir seçim yapmaman ikimizin de sağlığı için daha iyi olur. Bugüne kadar 'bebek nasıl olsa duymaz' demiş olsan da emin ol seni duyuyorum, sese tekme ve hareketlerle karşılık verebileceğimi de görebilirsin.

23 Haftalık Bebek Hareketleri Anneciğim gelişen kulaklarım ve sertleşen kemiklerin sayesinde artık daha iyi duyabiliyor, sana daha çok hissedebileceğin şekilde dokunabiliyorum. Karnının içinde adımlar attığımı hissedebilirsin, bu hafta seni biraz daha fazla yormaya başlayabilirim. Artık doğarak senin vücudun dışında, yoğun bakımla hayatta kalabilecek düzeye geldim. Yine de doğuma daha vakit olduğunu biliyorum. Hala akciğerlerim tam olgunlaşmış değil ve burun deliklerim açılmadı. Fakat kas solunumu yapma kabiliyetim mevcut. Hamileliğin 23. Haftasında Bebeğinizin Büyüklüğü 23 haftalık bebek kaç cm olur? diye merak ettiğini biliyorum. Anneciğim 23 haftalık gebelikte bebeğin boyu ideal olarak ortalama 25 - 28 cm arasında gösteriliyor. 23 haftalık gebelikte bebeğin kilosu ise 500 grama yakınlaşıyormuş. Beni çok merak ettiğini biliyorum, geçtiğimiz haftaya göre daha büyük olsam da hala küçücüğüm. Tarif etmemi istersen, bu hafta itibarıyla bir greyfurt, mango veya küçük bir patlıcan büyüklüğündeyim. Ama yiyecekler ve sevginle her gün daha iyi gelişiyor, doğuma hazırlanıyorum.

Belimin de git gide kalınlaştığını farkındayım, pubik kemikten itibaren yaklaşık 25 cm kadar bir alan olmalı. Sen annelerin en güzelisin, bana takla atabilecek kadar geniş yer açtığın için çok teşekkür ederim ancak o hareketler için biraz daha zamanım var rahat olabilirsin. Burası düşündüğünden çok daha rahat, ama artık kemiklerim güçlendiği için karnını biraz itebilir, seni zorlayabilirim. 9 ayda kocaman ve güçlü bir bebek olacağıma göre, biraz spor benim de hakkım değil mi? 23 Haftalık Gebelik Görüntüsü Her ay olduğu gibi bu ay da fotoğrafımı sakla, büyüyünce hepsine bakacağım. Anneciğim bu ay ultrasonda bana bakarken meme ucuna benzer göründüğümü fark edebilirsin, evet şaka yapmıyorum. Bu normal, emin ol ilerleyen zamanlarda sana daha güzel pozlar verebileceğim. İkinci trimesterdeyim, haliyle genetik testlerimin yapılmasında fayda var. Kötü bir sonuç çıkmasından korktuğunu biliyorum ancak bu testleri yaptırman erken teşhis ve müdehale ihtimalini, kısacası daha kaliteli bir yaşam sürmemiz ihtimalini artırıyor unutmamalısın. İhmal etmeyeceğini biliyorum, test zamanını doktor amca ve teyzelerle kararlaştırarak belirleyebilirsin.

Yüzüm artık neredeyse tamamen oluştu ancak hala iskelet halinde. Gelecek haftalarda yanaklarım gelişecek, yüzüm tombullaşacak ve daha güzel poz verebileceğim. Alınma lütfen. Ayrıca 23. haftada artık derin uyku uyumaya başlıyorum. Bu sayede rüya görebilirim, bana baktığında derin bir uykuda olabilirim. Gebeliğin 23. Haftasında Yaşayacağınız Değişimler Yüzüm ve uzuvlarım oluştuğu için çok daha fazla yağa ihtiyaç duyuyorum. Önümüzdeki 4 hafta içinde kilom 2 katına çıkacağı için seni de hızla şişmanlatabilirim. Anneciğim bu ay uzak doğu sporları üzerine çalışabileceğimden gece seni tekmelerle uyandırabilirim. Art arda birden çok tekme ile biraz canını yakabilirim, karın ve sırt ağrıların artabilir, bıçak saplanır hisle bir anda uyanabilirsin. Doğduktan sonra da uykularını böleceğimden alışman için çabalıyorum haberin olsun. Bu ay aynaya baktığın her gün kendini biraz daha iri görebilirsin, hatırlatmak istiyorum sen ne kadar kilo alırsan al dünyanın en güzel annesisin. Bu ay ellerinde ekstra bir baskı hissedebilir, sızlama fark edebilirsin. Carpal tunnel sendromu olarak anılan bu işaretler, tüm gün bilgisayar başında oturmuş birinin hissettiği el sızısına benzeyebilir. Ayaklarında şişme, ödem ve sızlama da duyabilirsin. Anne olmanın ne kadar zor olduğunun farkındayım, son aylar pek çok şey senin için daha da zor olacak ama emin ol. Ama büyüyünce tüm bu acıların yerine seni güldürecek sebepler bulacağım.

23. Hafta Hamilelik Belirtileri 23 haftalık bebek boyutu geçen haftalara göre bir hayli yüksek olduğu için doktor amca ve teyzeler biraz nefes sorunu yaşayabileceğini söylüyor. (Artık her şeyi duyuyorum demiştim) Ben diyaframına baskı yaparak nefes almanı zorlaştırabilirim anneciğim, günlük hareketlerde bile nefes nefese kalabilir, birkaç adımda yorulabilirsin. Doğduktan sonra nasılsa peşimden çok koşacaksın, bu ay biraz yavaş hareket etmeye başlasak iyi olur bence. Ağırlığım nedeniyle vücudunun ağırlık merkezi bu hafta değişiyor, denge problemi yaşayabilirsin. Hareket ederken dikkat edeceğine eminim zaten, yalnız artık topuklu ayakkabılara da veda etmen gerekiyor. Denge isteyen sporlara da şimdilik ara vermelisin. Yürürken aksar, düşeyazar ve yalpalarsan korkma hepsi normal. Yalnız çok daha dikkatli olmalı, kenarında trabzan olmayan yükseltilerden kaçınmalı, tutunarak merdiven inip çıkmalı, balkon korkuluklarına mesafeli durmalısın. Sessiz ve prensesler gibi uyuyan biri olsan da, bu hafta itibarıyla horlamaya başlayabilirsin. Babama söyle, lütfen seninle dalga geçmesin. Nefes problemin olduğu için nefessiz hissederek uyanabilir, horlayarak babamı da uyandırabilirsin. Ben doğduktan sonra geçeceğinden emin ol ve kendini de üzme lütfen. Eğer daha iyi hissettirecekse horlayanın sen değil, ben olduğumu da düşünebilirsin.

Gebeliğin 23. Haftasında Beslenme Beslenmen tabii ki aşermelerin kontrolünde, yani benim canım ne isterse hala onu yiyorsun. Anneciğim artan krampları kalsiyum ve magnezyum içeren besinleri sık sık yiyerek çözebilirsin. Gerekiyorsa ilaç formunda, hamileler için uygun olan magnezyum ve kalsiyum tabletlerinden alabilirsin. Tabii kullanmadan önce doktoruna danışmalı, kan değerlerini kontrol ettirmelisin. Hazır yiyecek ve kimyasal konservelerden uzak durman gerektiğini biliyorsundur eminim ancak ben bir daha hatırlatmak istiyorum. Bu hafta da benim için en taze yiyecekleri bulacaksın. Ancak ben çok hızlı büyüdüğüm için doktorlar dana ek gıdalar, takviyeler verebilir, hazırlıklı olmalısın. Folik asit ve demir içeren gıdaları daha çok yemelisin. Günde üç ara öğün, 2-3 ara öğün yemek yiyebilir, geçtiğimiz haftalara göre 200 - 300 kalori kadar daha çok tüketebilirsin. Yağ ve kalorinin benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsun, şimdi senin en yiyecek zamanın. Yararlı, hormonsuz ve taze gıdaları seve seve tüketebilirsin. Koku hassasiyetin devam ediyor olabilir, balık, et gibi kokulu yiyeceklerden tiksiniyor olabilirsin ancak benim onlara da ihtiyacım var. Dilersen beslenme programını doktorunla yaparak hiçbir yiyecekten eksik kalmayacak şekilde bir öğün programı çıkarabilir, diyetisyen desteği alabilirsin. Benim bilinçli annem... Bu dönemde de ilk aylardan beri dikkat ettiğin üzere katkı içeren, suni meyve suları, asitli gıdalar, salam gibi işlenmiş etler mutfağımızdan uzak durmalı. Canın ne kadar istese de onlar ikimize de zararlı.

Peki 23 haftalık gebelikte kaç kilo alınmalı? diye merak ediyorsan hemen cevaplayayım; bu haftaya geldiğinde toplam kilo alımın 5.5 ile 6.8 kg arasında olmalı. Gebelik Boyunca Beslenme Konusunda Tüm Dikkat Etmeniz Gerekenler: Gebelikte Beslenme Rehberi Gebeliğin 23. Haftasında Dikkat Etmeniz Gerekenler Anneciğim karnının sana rahatsızlık verecek kadar çok büyüdüğünü farkındayım, ancak çok sıkı korseler ve bağan kullanmaman gerekiyor. Karnını tutacak, esnek kumaştan bir bağ kullanabilirsin elbette yalnız onu çok fazla sıkmamalısın. Hem kendi rahatın, hem de benim sağlığım için karnın büyüdükçe daha büyük bağlar kullanabilirsin. Vücudunda daha çok çatlak oluşabilir, kişisel bakımına özel göstermelisin. Özellikle göğüslerinde ve karnında çizik görünümü oluşmaması için cildini sürekli nemli tutmalısın. Yumuşacık cildini sen de bebek gibi tutmak istiyorsan çatlak yağlarını, kremlerini kullanmalısın. Alacağın her türlü kozmetik ürünün içeriğini kontrol ettiğini biliyorum ama senin yine aklında bulunsun. Yetişkinlerin kullandığı birçok üründe bulunan standart kimyasallar benim için çok tehlikeli, doktor amca ve teyzelere danışarak organik içeriklerden bulabilirsin.

Annem, diş bakımını da ihmal etme olur mu? Kalsiyum ihtiyacım kemik oluşumu ile daha da arttığından senin de diş sorunların artabilir, bol bol süt ve süt ürünü tüketmenin yanında diş muayenesi de olmalısın. Ayrıca bol su içmelisin, bir de beni kıyafetlerinin üstünden bile fark edebilirsin artık. Korkma olur mu? Güçleniyorum, tüm bunlar onun işareti anneciğim. Yediğin besinlerin tarım ilacı bulundurmadığından, iyice yıkandığından ve güvenle pişirildiğinden emin olmalısın. Zaten hassas olan mideni bir de yemeklerle yormaman için, beslenmeye artık çok daha fazla önem göstermelisin. Anneciğim, benim yüzümden daha önce asla yemediğin pek çok şeyi yemek istediğini hatta canının tuhaf yiyecekler çektiğini farkındayım. Yine de porsiyon büyüklüklerini de abartmamalısın. Elbette kilo alman, hele bu ay itibarıyla çok daha hızlı kilo alman normal ancak doktorunun belirlediği standart kilo aralığını aşmamaya özen göstermelisin. Eğer alerjin olan herhangi bir yiyecek varsa, bil ki o yiyecek bana yarar değil zarar getirecek ve seni rahatsız edecek. Canının istediklerinin yanı sıra sana uygun yiyecekleri yemek programına almalı, hassasiyetlerini gözeterek ikimizi de beslemelisin. Unutmadan, anneciğim mevsimlik meyve ve sebzeleri kontrol ederek her şeyi zamanında tüketmeyi de ihmal etmemelisin.

23 haftalık gebelikte lekelenme görülebilir, rahim ağzında oluşan küçük bir enfeksiyon bile kanamaya yol açabiliyor. Bu ufak kanamaların kısa sürede kendiliğinden geçmesi bekleniyor anneciğim ama yine de lekelenme olduğunda doktoruna danışmalısın. Kanamanın yoğun olması ve uzun sürmesi riskli sorunların göstergesi olabilir. Hamilelikte hijyene ekstra dikkat etmeli, ikimizin de sağlığı için en küçük bir enfeksiyonu bile dikkate alarak doktor kontrolünde tedavisini gerçekleştirmelisin. 23 haftalık gebelikte burun kanaması yaşadığını biliyorum. Panik olmadan başını öne eğerek kanın akmasına izin vermeli, doktorunu arayarak bilgilendirmelisin. Kan hacmi ve basıncının artması ile ortaya çıkan burun kanamaları kimi anne adaylarında birkaç kez olurken kimileri ise sık sık kanama sorunu yaşarlar. Burun kanamasının da nedeni benim anneciğim, vücudunda hızla büyüdüğüm için kan basıncın yükseliyor ve vücudun en ince damarlarından olan burun damarları ani basıncı kaldıramadığı için dışarı kan akmaya başlıyor.

23 haftalık gebelikte tansiyon çok önemli ve ikimizin sağlığını da tehdit edebilir. Ancak dediği gibi genel olarak tansiyon yükselmesi beklenen bir değişiklik, panik yapmadan kontrollerini gerçekleştirmeli, tansiyon semptomu burun kanamalarında doktoruna danışmalısın. 23 Haftalık Gebelikte Şeker Testi Kan testlerindeki değerleri de kontrol ettir olur mu? Annelerin çoğu bu dönemlerde demir eksikliği nedeniyle kansızlık sorunu yaşayabiliyor. Senin kanındaki vitamin ve mineral eksiklikleri ise bende zeka geriliğinden gelişim problemlerine kadar pek çok sorun oluşturabiliyor. Görünüşüm gayet iyi olsa da testlerle de ikimizin sağlığını güvence altına alman gerekiyor. Şeker testi de bu haftalarda yaptırılabiliyor. Yükleme ile şeker testi yaptırabilirsin, zahmetli olduğunu biliyorum ama ikimizin iyiliği için testleri ihmal etmeyeceğini biliyorum. Gebeliğin 23. Haftasında Cinsellik Gebeliğin son üç ayına yaklaşırken sperm içinde bulunan prostaglandin hormonu serviksin açılmasına ve meme başının uyarılması ile oksitosin salınımı rahim kasılmaları oluşabilir. Bu durum risk oluşturabileceğinden gebeliğin 23. haftasında seks sıklığında azalma olur, meme uyarımından kaçınılır. Doktorların tavsiyesi ise seks için esas alınır ve hamileliğinde hiçbir risk bulunmayan gebeler sorunsuz cinsellik yaşamaya devam edebilir.