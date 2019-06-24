23 Haziran seçimlerinde bağımsız adaylar ne kadar oy aldı?

23 Haziran yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlar belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan CHP adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868, AK Parti adayı Binali Yıldırım ise 3 milyon 935 bin 453 oy aldı. Buna göre Ekrem İmamoğlu 806 bin 415 oy farkla seçimi kazandı.
Peki, bağımsız adaylar 23 Haziran seçimlerinde ne kadar oy aldı?
Bağımsız adaylar sırasıyla şöyle oy aldı:
Seçkin İlker: bin 557
Dursunali Bacıoğlu: bin 278
Lütfü Yılmaz: 577
Doğan Duman: 518
Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu: 461
Vedat Öztürk: 353
Muhammet Ali Canca: 320
Ahmet Çördük: 274
Mehmet Yıldız: 242
Burak Kadıoğlu: 233
Özkan Mustafa Küçükkural: 202
Güldes Önkoyun: 196
Burhan Erol: 162
Ali Rıza Kansız: 121
Mehmet Ali Aydoğmuş: 94
Hasan Atasoy Torun: 92
Abdulcelil Gülap: 89