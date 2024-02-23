23 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon; 61 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana, Amasya, Ankara, Aydın, Afyonkarahisar, Balıkesir, Batman, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Erzurum, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mardin, Muğla, Sakarya ve Zonguldak'ta FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-8' operasyonları gerçekleştirildiğini belirtti.

Yerlikaya, "Örgütün sözde 'askeri mahrem yapılanması' ve 'emniyet mahrem yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile operasyonel hatlar üzerinden irtibatlı oldukları ve kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen, ifade ve teşhislerde adı geçen, örgütün 'Gaybubet Evi' olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklanan, örgüt koordinesinde 'KPSS Çalışma Evleri'nde sınavlara hazırlanan ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan toplam 61 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu çok miktarda para, dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz" dedi. ~~Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





