HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 23 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon; 61 gözaltı

23 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon; 61 gözaltı

23.02.2024 13:05 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kıskaç-8' operasyonlarında 61 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

23 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon; 61 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana, Amasya, Ankara, Aydın, Afyonkarahisar, Balıkesir, Batman, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Erzurum, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mardin, Muğla, Sakarya ve Zonguldak'ta FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-8' operasyonları gerçekleştirildiğini belirtti.

Yerlikaya, "Örgütün sözde 'askeri mahrem yapılanması' ve 'emniyet mahrem yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile operasyonel hatlar üzerinden irtibatlı oldukları ve kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen, ifade ve teşhislerde adı geçen, örgütün 'Gaybubet Evi' olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklanan, örgüt koordinesinde 'KPSS Çalışma Evleri'nde sınavlara hazırlanan ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan toplam 61 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu çok miktarda para, dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz" dedi. ~~Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başkan adayından görülmemiş vaat! 'Bekar kimse kalmayacak'Başkan adayından görülmemiş vaat! 'Bekar kimse kalmayacak'
Şoke eden görüntü! 100'den fazla araç...Şoke eden görüntü! 100'den fazla araç...
Yanağından makas alan kişiye, av tüfeğiyle mermi yağdırdı!Yanağından makas alan kişiye, av tüfeğiyle mermi yağdırdı!
Anahtar Kelimeler:
fetö Ali Yerlikaya
En Çok Okunan Haberler
Ne AK Parti ne CHP! Son ankete onlar damga vurdu

Ne AK Parti ne CHP! Son ankete onlar damga vurdu

Canlı yayında emekliye çifte zam iddiası! SGK Uzmanı Özgür Erdursun rakam verdi: "Aldığımız duyumlar..."

Canlı yayında emekliye çifte zam iddiası! SGK Uzmanı Özgür Erdursun rakam verdi: "Aldığımız duyumlar..."

Erzincan faciası sonrası dikkat çeken hamle! Erdoğan gece yarısı hepsini görevden aldı

Erzincan faciası sonrası dikkat çeken hamle! Erdoğan gece yarısı hepsini görevden aldı

Prof. Dr. Orhan Şen'den kar yağışı açıklaması! 'Başımızı ağrıtacak gibi'

Prof. Dr. Orhan Şen'den kar yağışı açıklaması! 'Başımızı ağrıtacak gibi'

Kredi kartı kullananlar dikkat! Kademeli geçiş iddiası gündem yarattı: '8-9 taksitten'

Kredi kartı kullananlar dikkat! Kademeli geçiş iddiası gündem yarattı: '8-9 taksitten'

Vahşetin nedeni TikTok çıktı! 'Göğüs dekolteli yayın yaptığını görünce...'

Vahşetin nedeni TikTok çıktı! 'Göğüs dekolteli yayın yaptığını görünce...'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.