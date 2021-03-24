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  4. 23. kattan paraşütle atladı, paraşüt açılmadı

23. kattan paraşütle atladı, paraşüt açılmadı

24.03.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Florida eyaletinde 21 Mart'ta ilginç bir olay yaşandı. Adının Timothy Ackerman olduğu öğrenilen kişi, Panama City Beach şehrindeki bir otelin balkonundan atladı ve paraşütün açılmaması sebebiyle hayatını kaybetti.

23. kattan paraşütle atladı, paraşüt açılmadı

Polis ekipleri, 31 yaşındaki Ackerman'ın önce 14. kattan atladığını bildirse de yapılan soruşturma adamın 23. kattan atladığını ortaya koydu.

Orlanto Sentinel'ın Time'dan aktardığına göre, Ackerman'ın yaptığı BASE jumping (paraşütle gökdelen, köprü ve bina gibi sabit yüksek yerlerden serbest atlayış yapma), hem atlayışı gerçekleştiren hem de atlayışın yapıldığı bölgedekiler için çok fazla risk teşkil ediyor.

Time, BASE jumping'in Amerika'daki hemen hemen bütün şehirlerde yasak olduğunu belirtiyor. Zira yetkililer de olaydan sonra şu açıklamayı yaptı:

Panama City Beach Polis Teşkilatı, bir binaya izinsiz girmenin yasalara aykırı olduğunu herkese hatırlatıyor. Florida'da BASE jumping'e izin veren bir yer de yok.

Bununla birlikte mypanhandle.com'a göre, bölgede zaman zaman BASE jumping yapan kişiler oluyor. Örneğin 2016'da bir binanın 30. katından atlamak isteyen bir kişi yakalanmıştı. Geçen ay da bir güvenlik görevlisi, çatıdan atlayan bir kişi görmüş ancak paraşütün açılıp açılmadığından emin olmadığını bildirmişti.


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