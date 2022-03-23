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23 Mart Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak?

23.03.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekilişi oldukça rağbet görüyor. Her hafta gerçekleştirilen çekilişin sonuçları internet üzerinden araştırılıyor. Peki 23 Mart Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

23 Mart Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak?

Şans Topu her hafta çarşamba ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Haftanın 2 günü gerçekleştirilen bu çekilişin sonucu, çekilişin başlangıcı itibarıyla 15-20 dakika gibi bir süre içerisinde belli oluyor. Peki 23 Mart Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

23 Mart On Numara çekiliş sonucu açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak?

23 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişinin başlangıç saati 20.00'dır. Çekilişin sonucu henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

Şans Topu güncel ve geçmiş çekiliş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden kontrol edebilirsiniz. En son 20 Mart'ta gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde şanslı rakamlar şunlar olmuştu: 2-3-13-17-21-14.

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ TAKVİMİ MART 2022

Pazartesi: On Numara- Çılgın Sayısal Loto
Salı: Süper Loto
Çarşamba: Şans Topu- Çılgın Sayısal Loto
Perşembe: Süper Loto
Cuma: On Numara
Cumartesi: Çılgın Sayısal Loto
Pazar: Şans Topu- Süper Loto

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