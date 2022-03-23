Şans Topu her hafta çarşamba ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Haftanın 2 günü gerçekleştirilen bu çekilişin sonucu, çekilişin başlangıcı itibarıyla 15-20 dakika gibi bir süre içerisinde belli oluyor. Peki 23 Mart Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

23 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişinin başlangıç saati 20.00'dır. Çekilişin sonucu henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

Şans Topu güncel ve geçmiş çekiliş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden kontrol edebilirsiniz. En son 20 Mart'ta gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde şanslı rakamlar şunlar olmuştu: 2-3-13-17-21-14.

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ TAKVİMİ MART 2022

Pazartesi: On Numara- Çılgın Sayısal Loto

Salı: Süper Loto

Çarşamba: Şans Topu- Çılgın Sayısal Loto

Perşembe: Süper Loto

Cuma: On Numara

Cumartesi: Çılgın Sayısal Loto

Pazar: Şans Topu- Süper Loto

