Şaban Sevinç ile Ferhat Murat arasında canlı yayında tansiyon yükseldi: 31 Mart'tan sonra size bir şey oldu!

TV100'deki "Taksim Meydanı" programında tansiyon yükseldi. İletişimci-yazar Ferhat Murat ile gazeteci Şaban Sevinç, yeni anayasa tartışmalarında birbirilerine sert sözlerle yüklendiler.

FERHAT MURAT: "31 MART'TAN SONRA SİZE BİR ŞEY OLDU"

Sevinç'e tepki gösteren Murat, "31 Mart'tan sonra size bir şey oldu. Aşırı özgüven geldi. Yüzde 37 oy aldınız. Biz dedik ki milletin takdiri. CHP'ye oy verenleri 'göbeğini kaşıyan adam' demedik. 'Onun oyu ile bunun oyu bir değil' demedik. 20 senedir AK Partililere koyun dediniz." dedi.

Sevinç ise "Ne alakası var. Akıl almaz bi şey söylüyorsunuz. AYM ile Danıştay birbirine eşittir diyorsunuz." diyerek Murat'a yanıt verdi.

Murat ise "Sen hukukçu musun?" dedi.

KEDİ ÖRNEĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Sevinç'in "Ben 18 yıl TBMM'de anayasa komisyonunu izledim" sözleri üzerine Murat "Ona bakarsan kediler de her gün kasapları izliyor. Ben kasabım mı diyor" dedi.







