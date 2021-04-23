23 Nisan burç yorumları | 23 Nisan’da burçlar yoğun bir enerjide

23 Nisan’da Ay, tüm gün Başak burcunda ilerliyor. Bu sebeple günün genelinde yoğun bir enerji bize eşlik ediyor. Aşk da şanslı olduğumuz bir dönem. Bugün Balık burcu şaşırtıcı bir haber alırken, Koç burcu aşk adına harika bir güne başlayabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…
KOÇ BURCU YORUMU
Bugün iştahınız açılabilir. Yemekler yapabilir, evinizde düzen ve temizlikle ilgilenebilirsiniz. Seçim yapmanızı gerektiren durumlar olabilir.
BOĞA BURCU YORUMU
Bugün kendinize, görüntünüze, ilişkilerinize odaklanabilirsiniz. Çocuklarınıza karşı daha verici ve fedakar olabilirsiniz. Ödemeler ve harcamalar gündemde.
İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün günün ilk yarısında tembellik ve dağınıklık hali olabilir. İkilem veya kararsızlık yaşadığınız konular ortaya çıkabilir.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün geleceğe yönelik kararlar alabilir, yaşamınızla ilgili küçük, büyük farklı alanlarda yeni planlar ve değişimler içinde olabilirsiniz. Detaylı düşüneceğiniz, sorgulayıcı olabileceğiniz bir gün.
ASLAN BURCU YORUMU
Bugün iş ve özel hayatınızda kendinize güvenerek hareket etme zamanı. Yeteneklerinizi ortaya koymaktan, isteklerinizin peşinden gitmekten çekinmeyin.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün güne farklı pek çok iş ve görevle ilgilenerek başlayabilirsiniz. İki farklı yol ve iki farklı seçenek arasından seçimler yapacağınız durumlar olabilir. Sağlıkla ilgili hassasiyetlere karşı dikkat etmeli.
TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün günün ilk yarısında dinlenme ve keyfi hareket etme isteğiniz artabilir. İlişkilerinizde yeni planlar, organizasyonlar yapabilirsiniz. Gizli kapaklı işlerden kaçınmalısınız.
AKREP BURCU YORUMU
Bugün yapılacaklar ve görevlerle ilgilenebilirsiniz. Planlarınızı uygulamaya koymaya çalışabilirsiniz. Sosyal çevre ve iş arkadaşlarıyla yardımlaşmalar öne çıkabilir.
YAY BURCU YORUMU
Bugün sağlık ve beslenme konularıyla ilgilenebilirsiniz. Çocuklarınızla daha çok vakit geçirerek enerjinizi yükseltebilirsiniz. Ruh haliniz daha sık değişebilir.
OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün akılcı düşünmek ve akılcı ilerlemek isteyebilirsiniz. Kendinizi garantiye alma ihtiyacı, güvende olma isteğiniz artabilir. Pek çok konuda desteklendiğiniz bir gün.
KOVA BURCU YORUMU
Bugün enerjiniz ve motivasyonunuz daha dalgalı olabilir. Finansal konular üzerine kafa yorabilir, alım-satım konularıyla ilgili araştırmalar içinde olabilirsiniz. Ortaklı işler ve kazançlar gündemde.
BALIK BURCU YORUMU
Bugün ilişkiler, ortaklıklar ve dostluklar ön planda olacak. Günün ilk yarısında hayatınızdaki insanlardan destekler görebilirsiniz. Alınganlık ve hassasiyet durumları ortaya çıkabilir.
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