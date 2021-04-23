23 Nisan burç yorumları | 23 Nisan’da burçlar yoğun bir enerjide

23 Nisan’da Ay, tüm gün Başak burcunda ilerliyor. Bu sebeple günün genelinde yoğun bir enerji bize eşlik ediyor. Aşk da şanslı olduğumuz bir dönem. Bugün Balık burcu şaşırtıcı bir haber alırken, Koç burcu aşk adına harika bir güne başlayabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün iştahınız açılabilir. Yemekler yapabilir, evinizde düzen ve temizlikle ilgilenebilirsiniz. Seçim yapmanızı gerektiren durumlar olabilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün kendinize, görüntünüze, ilişkilerinize odaklanabilirsiniz. Çocuklarınıza karşı daha verici ve fedakar olabilirsiniz. Ödemeler ve harcamalar gündemde.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün günün ilk yarısında tembellik ve dağınıklık hali olabilir. İkilem veya kararsızlık yaşadığınız konular ortaya çıkabilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün geleceğe yönelik kararlar alabilir, yaşamınızla ilgili küçük, büyük farklı alanlarda yeni planlar ve değişimler içinde olabilirsiniz. Detaylı düşüneceğiniz, sorgulayıcı olabileceğiniz bir gün.