23 Nisan'da 3 günlük tam kapanma mı geliyor?

Cuma gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, hafta sonu ile birlikte 3 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanabileceği belirtiliyor. Bu durumda 23 Nisan, geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine evlerde kutlanacak.

Henüz 3 günlük tam kapanma konusunda net bir bilgi bulunmazken, Bilim Kurulu’nun tavsiyesi ve İçişleri Bakanlığı’nın ek bir genelgesiyle bu yönde bir karar alınabileceği ifade ediliyor.

DAHA SERT TEDBİRLER Mİ GELİYOR?

Türkiye genelinde uygulanan kısmi kapanmanın devam edip etmeyeceği de hafta başında yapılacak kabinede tartışılacak. Kabinede iki hafta sürecek daha sert tedbirlerin alınabileceği belirtiliyor.

Öte yandan Kabine toplantısında, kalabalık yerler ve AVM’lerin kapatılmasına yönelik yeni kararların alınabileceği kaydediliyor.

