23 Nisan eczaneler açık mı? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internet arama motorlarında araştırma yapıyor. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de milli bayram olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün, Kosova Cumhuriyeti'nde ise 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bu gün bazı kurumlar kapalıdır. Peki 23 Nisan eczaneler açık mı? 23 Nisan eczaneler çalışıyor mu? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatildir. Bu nedenler 23 Nisan 2022 Cumartesi günü nöbetçi eczaneler dışındaki tüm eczaneler kapalı olacak.
Alışveriş merkezlerindeki eczaneler de dahil olmak üzere dükkanlar bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak durumundadır.
Öte yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda PTT, kargolar, noterler, hastanelerin poliklinikleri (acil servisler her zaman açıktır) postane, kütüphaneler, müzeler, adliyeler, aile hekimliği, sağlık ocakları, vergi daireleri ve diğer resmi daireler kapanmaktadır.
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi
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