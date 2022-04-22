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23 Nisan eczaneler açık mı? 23 Nisan eczaneler çalışıyor mu?

22.04.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Nisan eczaneler açık mı? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 23 Nisan eczaneler açık mı? 23 Nisan eczaneler çalışıyor mu? İşte konuya ilişkin detaylar...

23 Nisan eczaneler açık mı? 23 Nisan eczaneler çalışıyor mu?

23 Nisan eczaneler açık mı? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internet arama motorlarında araştırma yapıyor. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de milli bayram olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün, Kosova Cumhuriyeti'nde ise 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bu gün bazı kurumlar kapalıdır. Peki 23 Nisan eczaneler açık mı? 23 Nisan eczaneler çalışıyor mu? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

23 NİSAN ECZANELER AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatildir. Bu nedenler 23 Nisan 2022 Cumartesi günü nöbetçi eczaneler dışındaki tüm eczaneler kapalı olacak.

23 NİSAN ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Alışveriş merkezlerindeki eczaneler de dahil olmak üzere dükkanlar bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak durumundadır.

Öte yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda PTT, kargolar, noterler, hastanelerin poliklinikleri (acil servisler her zaman açıktır) postane, kütüphaneler, müzeler, adliyeler, aile hekimliği, sağlık ocakları, vergi daireleri ve diğer resmi daireler kapanmaktadır.

2022 RESMİ TATİLLER NELERDİR?

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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