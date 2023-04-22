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23 Nisan okullarda ne zaman kutlanacak? 23 Nisan kutlamaları yapılacak mı? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri

22.04.2023 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili aramalar hız kazandı. Ramazan Bayramı ile birleşen ve Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl okullarda ne zaman kutlanacak merak edildi. 24 Nisan'da okullar ikinci ara tatil sonrasında açılmış olacak. Peki, 23 Nisan okullarda ne zaman kutlanacak? 23 Nisan kutlamaları yapılacak mı?

23 Nisan okullarda ne zaman kutlanacak? 23 Nisan kutlamaları yapılacak mı? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri

2023 yılında Pazar gününe ve Ramazan bayramının üçüncü gününe denk gelen 23 Nisan’da, 81 ilin birçok yerinde büyük kutlamalar ve etkinlikler yapılacak. 1921 yılından beri kutlanan 23 Nisan Çocuk Bayramı bu yıl hafta sonuna denk gelmesiyle kutlanıp kutlanmayacağı merak edildi. İşte 23 Nisan kutlamaları ile ilgili bilgiler...

23 NİSAN OKULLARDA NE ZAMAN KUTLANACAK?

23 Nisan bu yıl Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününe denk geliyor. Ek olarak pazar gününe gelen 23 Nisan, okullarda kutlanmayacak. 24 Nisan'da okulların açılmasıyla 23 Nisan kutlamalarının yapılması bekleniyor.

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23 NİSAN ETKİNLİKLERİ 2023

23 Nisan 2023 yılında Pazar gününe ve Ramazan Bayramı’na denk geliyor. Tatil olduğundan okullarda kutlamalar yapılamayacak. Fakat İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirler başta olmak üzere birçok ilde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yapılacak.

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23 nisan 1920

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