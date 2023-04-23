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23 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI: Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman çekiliyor? Bilet ve çekiliş ekranı

23.04.2023 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Haftanın son çekilişi bu akşam canlı yayında gerçekleştirilecek. Heyecanla beklenen çekiliş yine yoğun ilgi görüyor. Peki Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto hangi günler çekiliyor? İşte 23 Nisan 2023 çekiliş ve bilet sorgulama ekranı...

23 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI: Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman çekiliyor? Bilet ve çekiliş ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 23 Nisan Pazar akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI

Süper Loto çekilişi henüz gerçekleştirilmedi. Haftanın son Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da yapılacak. Çekiliş MP canlı tv ve Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

Süper Loto tek kolon fiyatı 3 TL'dir.

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23 NİSAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYIN

SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Süper Loto haftada üç gün salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İlginin oldukça yoğun olduğu Süper Loto, her hafta heyecanla bekleniyor.

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