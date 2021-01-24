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23 Ocak koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

24.01.2021 15:39 | Son Güncelleme:
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23 Ocak koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 152.758 koronavirüs testi yapıldı, 5.856 kişinin testi pozitif çıktı, 144 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 152.758 koronavirüs testi yapıldı, 5.856 kişinin testi pozitif çıktı, 144 kişi hayatını kaybetti.

Böylece ilk vakanın tespit edildiği 2020 Mart ayından bu yana resmi olarak açıklanan toplam vaka sayısı 2.424.328'e çıktı. Can kaybı da 24.933'e ulaştı.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1352641663806615552?s=20

Koronavirüs

Türkiye'de vaka sayılarında artış görülmesinin ardından yeni kısıtlayıcı önlemler devreye sokuldu.

Şu anda geçerli olan önlemler kapsamında, hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Ayrıca hafta sonu için de sokağa çıkma kısıtlaması yürürlükte. Bazı iş kolları ve sağlık sorunları istisna olmakla birlikte Cuma akşamları 21.00'de başlayan yasak, pazartesi sabahları 05.00'e kadar geçerli. Vatandaşlar aynı zamanda 10.00-17.00 saatleri arasında evlerine en yakın market ve eczanelere gidebiliyor.

Koronavirüs

Okullarda uzaktan eğitimin ilk dönemi 22 Ocak'ta sona erdi. Yarıyıl tatili de ara tatilin eklenmesiyle üç haftaya uzatıldı.

Okullarda ikinci yarıyıl 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

Türkiye genelinde ayrıca Eylül ayından bu yana yürürlükte olan ev dışında maske takma zorunluğu da devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, meskenler hariç kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar da dahil tüm alanlarda maske takmak zorunlu.

Türkiye'de ilk vakanın tespit edilmesinin ardından Mart ayı itibarıyla kısıtlamalar yürürlüğe sokulmuştu. 1 Haziran itibarıyla seyahat kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasakları sona erdirilmiş, Temmuz ayında da sinema, tiyatro ve düğün salonları yeniden faaliyet geçmişti.

Ayrıca Mayıs sonundaki Ramazan Bayramı'ndan farklı olarak 31 Temmuz-3 Ağustos arasındaki Kurban Bayramı'nda da herhangi bir kısıtlama uygulanmamıştı.

Koronavirüsün mutasyona uğramış yeni varyantının yoğun olarak görüldüğü İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'yla uçuşlar da yaklaşık bir ay önce geçici süreyle durdurulmuş; ardından Hollanda ile seferler yeniden başlamıştı.

Uçuşların durdurulduğu ülkelere 22 Ocak'ta Brezilya da eklendi.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1352658983505555462?s=20

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