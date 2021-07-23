23 Temmuz Cuma günlük burç yorumları! İnatlaşmaktan uzak durmalısınız

İkizlerinde farkındalığını artırmak için açık iletişimden yana olması tavsiye edilirken, yengeçlere ise her türlü ilişkide kontrol çabasından ve inatlaşmadan uzak durulması gerektiği vurgulandı. İşte Merve Rençber’in yengeç, ikizler, koç, boğa, aslan, oğlak, akrep, terazi, başak, yay, kova ve balık burcu yorumları…

KOÇ

Bugün günün ilk yarısında geleceğe dair yeni kararlar alabilir, özellikle bir süredir düşündüğünüz konularla ilgili farklı bir tavra, farklı bir bakış açısına gidebilirsiniz. Farkındalığınızın artabileceği bir gün. Aile büyükleri ve akrabalar gündemde.

BOĞA

Bugün çevrenizdekilerin fikir ve söylemlerinden etkilenebilir, çevrenize farklı konularda danışmak isteyebilirsiniz. Geçmişi yad edebileceğiniz, geçmişteki kişilerden haber alabileceğiniz durumlar olabilir. Eskiden gittiğiniz bir yeri ziyaret edebilirsiniz.

İKİZLER

Bugün birikim ve harcamalarla ilgilenebilir, hayatınızda uzun vadeli olarak neleri istediğinizi sorgulayabilirsiniz. Zaman zaman geçmişe gidebilir, kendi kendinizi farkında olmadan manipüle edebilirsiniz. Farkındalığınızı arttırmak için açık iletişimden yana olun.

YENGEÇ

Bugün ilişkilerdeki geçmiş anılar, eski konular ortaya çıkabilir. Bir anlaşmazlığı çözmekle ilgilenmeniz gerekebilir. Eski bir partnerden geri dönüş alabilirsiniz. Sosyal ve ilişkiler odaklı bir gün geçireceksiniz. Her türlü ilişkide kontrol çabasından ve inatlaşmadan uzak durmalı.

ASLAN

Bugün uyku düzensizlikleriyle güne başlayabilirsiniz. Gün içinde zorunlu işler, ilişkilerin gerektirdiği sorumluluklar ortaya çıkabilir. Aşk ilişkilerinde uzun vadeli etkilerin olabileceği deneyimler içerisinde olabilirsiniz. Bir duygunuzda netleşebilirsiniz.

BAŞAK

Bugün detaycı düşünüp, detaycı davranabilirsiniz. Evinizdeki karmaşaya düzen getirebilir, tadilatlar yaptırabilirsiniz. Sevdikleriniz ve yakınlarınızla evinizde bir araya gelebilir, sevdiklerinizi evinizde ağırlayabilirsiniz. Çocuklarınız bugün biraz daha inatçı ve ısrarcı olabilir.

TERAZİ

Bugün ev halkıyla, aile üyelerinizle inatlaşma veya tartışma hallerine girmemeye karşı dikkat edin. Arkadaşlarınız ve yakın çevrenizle bir araya gelerek, sosyalleşerek daha keyifli hissedebilir, işinize odaklanarak can sıkıcı konulardan zihninizi uzak tutabilirsiniz.

AKREP

Bugün kaygı ve panik haline gireceğiniz hallerden, kaygınızı yükseltecek ortamlar ve insanlardan uzak durmaya çalışın. Finansal konularda endişeli olabilir veya geleceği düşünebilirsiniz. Bereket ve bolluk çalışmaları yapabilirsiniz.

YAY

Bugün dış görüntünüzle, tarzınızla ilgilenebilir ve ilişkilerdeki davranış şeklinizi değiştirmeye karar verebilirsiniz. İstekleriniz ve arzularınız için daha olgun ve disiplinli davranmanız gerekebilir. Aile üyeleriyle finansal yardımlaşmalar içine girebilirsiniz.

OĞLAK

Bugün geçmiş anılar, geçmişteki deneyimler hatıranızda canlanabilir. Gün içinde inatçı, ısrarcı yanınız öne çıkabilir. Dış görüntünüzde değişiklik yapmak isteyebilir, estetik değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Manipülatif tavırlara karşı dikkat.

KOVA

Bugün uyku düzensizlikleriyle güne başlayabilirsiniz. Aile içi ilişkilerde aşırı yakınlık zaman zaman bunaltıcı hissettirebilir, evinizden ve yakınlarınızdan uzaklaşarak nefes almak isteyebilirsiniz. Yolculuklara dair planlar olabilir.

BALIK

Bugün aile büyükleri, sosyal çevre ön planda olabilir. Sosyal medya aracılığıyla iş ve kazanç kapıları gündeme gelebilir. Arkadaşlarınızda, arkadaşlarınızla paylaştıklarınızda daha seçici olmanız sizin adına daha iyi olacaktır.



