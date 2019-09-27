HABER

23. Uluslararası İş Forumu Saraybosna'da düzenlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 14:19 | Son Güncelleme

Uluslararası İş Forumu Genel Başkanı Erol Yarar: -"Orta Doğu'dan, Kuzey Afrika'dan, Türkiye'den ve Avrupa'dan 600 iş adamımızı buraya getirmeyi planlıyoruz" - "Amacımız Bosnalı iş adamlarıyla beraber yatırım yapmak ve dünyaya mal satmak. Almaya değil, paylaşmaya geliyoruz"

SARAYBOSNA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) gelenekselleşen Uluslararası İş Forumu (IBF), 16-18 Ekim'de Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek.

Bosna Hersek'teki yatırım imkanlarını farklı ülkelerden gelecek iş insanlarına tanıtmayı hedefleyen 23. Uluslararası İş Forumu, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu, Amerika ve Afrika'dan 600 civarında iş insanını Saraybosna'da buluşturacak.

Uluslararası İş Forumu Genel Başkanı Erol Yarar, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, artık geleneksel hale gelen forumu, Bosna Hersek'in sahip olduğu potansiyeli uluslararası iş dünyasına tanıtmak amacıyla bu yıl Saraybosna'da yapma kararı aldıklarını söyledi.

Dünyanın 221 noktasında temsilciliği bulunan MÜSİAD'ın 10 binden fazla üyesi olduğuna dikkati çeken Yarar, söz konusu forumla birlikte Bosna Hersek'te de temsilcilik açacaklarını duyurdu.

Yarar, iş forumunu 1995'ten beri her yıl farklı ülkelerde düzenlediklerini anımsatarak, bu yılki iş forumu için Bosna Hersek'i seçmelerinin birçok nedeni olsa da asıl nedenin ülkedeki ekonomik potansiyel olduğunu vurguladı.

- "Bosna Hersek, Avrupa'nın elmasıdır"

Yarar, Bosna Hersek'i Avrupa'nın elması olarak gördüğünü kaydederek, "Bu elmasın çok iyi işlenerek pırlantaya dönüştürülmesi lazım. Biz, Bosna Hersek'e sadece ticaret için değil, uluslararası yatırımları buraya çekmek için geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'in dünyada her zaman savaş ve acılarla hatırlandığını söyleyen Yarar, "Biz, bunu değiştirip Bosna Hersek'in ekonomik potansiyeliyle hatırlanmasını istiyoruz." dedi.

Bosna Hersek Dış Ticaret Odası iş birliğinde düzenleyecekleri iş forumunun önemine dikkati çeken Yarar, "Orta Doğu'dan, Kuzey Afrika'dan, Türkiye'den ve Avrupa'dan 600 iş adamımızı buraya getirmeyi planlıyoruz. Bosna Hersek'ten de çok büyük bir katılım bekliyoruz." diye konuştu.

Yarar, Bosna Hersek'te altı temel sektörü stratejik sektörler olarak belirlediklerini ifade ederek, "Bunlar tarım ve gıda, turizm, orman ürünleri ve mobilya, inşaat, sağlık ve metal sektörleri. İnşallah dünyanın dört bir tarafından bu altı önemli sektörde çok önemli iş adamlarını buraya getireceğiz." dedi.

- "Almaya değil, paylaşmaya geliyoruz"

Amaçlarının Bosna Hersek'in iç piyasasına mal satmak olmadığını vurgulayan Yarar, "Amacımız Bosnalı iş adamlarıyla beraber yatırım yapmak ve dünyaya mal satmak. Almaya değil, paylaşmaya geliyoruz." şeklinde konuştu.

Bosna Hersek Dış Ticaret Odası Genel Sekreteri Nihad Bajramovic de Saraybosna'yı bu yılki Uluslararası İş Forumu'nun ev sahipliğine layık gördükleri için MÜSİAD yetkililerine teşekkür etti.

Saraybosna'ya gelecek iş adamlarının güzel bir şekilde ağırlanması gerektiğini söyleyen Bajramovic, "İş adamlarımızın güzel projeler hazırlaması gerekiyor. Bu insanlar bize bir şey satmaya gelmiyor, yatırım yapmaya, bizim mallarımızı markalaştırıp dünya piyasasına satmaya geliyor." ifadelerini kullandı.

İş forumu kapsamında sektörel toplantıların yanı sıra Bosna Hersek’te faaliyet gösteren ve yatırımcılar açısından önemli fırsatlar sunan firma ve fabrikaların da ziyaret edilmesi planlanıyor.

Esenyurt'ta korkutan manzara! Saatler sonra ortaya çıktı Esenyurt'ta korkutan manzara! Saatler sonra ortaya çıktı
Anestezi teknikeri Seda, duvakla son yolculuğuna uğurlandıAnestezi teknikeri Seda, duvakla son yolculuğuna uğurlandı
Hayvanat bahçesi yetkilileri hayvanların, deprem anındaki tepkilerini anlattıHayvanat bahçesi yetkilileri hayvanların, deprem anındaki tepkilerini anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İBF İş Forumu MÜSİAD Saraybosna

En Çok Okunan Haberler

Deprem anında bunu yaptı, 1 maaş ikramiye aldı

Deprem anında bunu yaptı, 1 maaş ikramiye aldı

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Resmi Gazete'de yayımlandı! 78 personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! 78 personel alınacak

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de öğrenci servisi şarampole yuvarlandı! Yaralılar var

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı! Yaralılar var

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Son dakika! İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Yalova'da vahşet! Tartıştığı eşini boğazını kesti

Vahşet! Tartıştığı eşini boğazını kesti

Depreme yönelik hayat kurtaran uyarılar

Depreme yönelik hayat kurtaran uyarılar

Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti! Görüntüler ortaya çıktı

Korkunç! Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.