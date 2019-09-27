23. Uluslararası İş Forumu Saraybosna'da düzenlenecek

Yarar, iş forumunu 1995'ten beri her yıl farklı ülkelerde düzenlediklerini anımsatarak, bu yılki iş forumu için Bosna Hersek'i seçmelerinin birçok nedeni olsa da asıl nedenin ülkedeki ekonomik potansiyel olduğunu vurguladı.

Uluslararası İş Forumu Genel Başkanı Erol Yarar, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, artık geleneksel hale gelen forumu, Bosna Hersek'in sahip olduğu potansiyeli uluslararası iş dünyasına tanıtmak amacıyla bu yıl Saraybosna'da yapma kararı aldıklarını söyledi.

- "Bosna Hersek, Avrupa'nın elmasıdır"

Yarar, Bosna Hersek'i Avrupa'nın elması olarak gördüğünü kaydederek, "Bu elmasın çok iyi işlenerek pırlantaya dönüştürülmesi lazım. Biz, Bosna Hersek'e sadece ticaret için değil, uluslararası yatırımları buraya çekmek için geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'in dünyada her zaman savaş ve acılarla hatırlandığını söyleyen Yarar, "Biz, bunu değiştirip Bosna Hersek'in ekonomik potansiyeliyle hatırlanmasını istiyoruz." dedi.

Bosna Hersek Dış Ticaret Odası iş birliğinde düzenleyecekleri iş forumunun önemine dikkati çeken Yarar, "Orta Doğu'dan, Kuzey Afrika'dan, Türkiye'den ve Avrupa'dan 600 iş adamımızı buraya getirmeyi planlıyoruz. Bosna Hersek'ten de çok büyük bir katılım bekliyoruz." diye konuştu.

Yarar, Bosna Hersek'te altı temel sektörü stratejik sektörler olarak belirlediklerini ifade ederek, "Bunlar tarım ve gıda, turizm, orman ürünleri ve mobilya, inşaat, sağlık ve metal sektörleri. İnşallah dünyanın dört bir tarafından bu altı önemli sektörde çok önemli iş adamlarını buraya getireceğiz." dedi.