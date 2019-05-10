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230 yıllık yazının şifresini çözene 2000 euro ödül

BBC BBC
10.05.2019 09:55 | Son Güncelleme

Fransa'nın kuzey batısındaki Plougastel kasabasında, deniz kıyısındaki bir kayaya çiviyle yazılan ve bugüne kadar içeriği anlaşılamayan yazının şifresinin çözülebilmesi için 2,000 Euro ödül konuldu.

230 yıllık yazının şifresini çözene 2000 euro ödül

Birkaç yıl önce keşfedilen 230 yıllık yazı, 20 satırdan oluşuyor. Britanny'de sadece deniz suyunun çekildiği zamanlarda görülebilen yazıda bazıları baş aşağı yazılmış normal Fransız harflerinin yanı sıra, İskandinav tarzı "Ø" harfleri de bulunuyor.

Yazıda tek anlaşılabilen yer Fransız devriminin birkaç yıl öncesine işaret eden 1786 ve 1787 tarihleri.

Bretonca ya da Bask dilinde yazıldığı tahmin edilen yazıda ayrıca bir gemi, bir gemi dümeni ve üzerinde haç işareti olan bir kalp çizimi de var.

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BELKİ DE YAZIYI YAZAN YARI CAHİLDİ

Bir teori, bu yazının yakınlardaki bir donanma üssüyle bağlantılı olabileceği yönünde. İki metrelik kayanın yakınlarında 1880'lerde Brest Körfezi'ni korumak için inşa edilen bir kalenin kalıntıları ve hendekler yer alıyor. 1783'e kadar Fransa ve İngiltere savaştaydı.

Bazı uzmanlar yazıyı yazan kişinin yarı-cahil olabileceğini bazı uzmanlar da bu kişi ya da kişilerin duydukları sesleri bu şekilde yazıya geçirmiş olabileceğini söylüyor.

Yerel yetkililer, yazının sırrını çözebilmek için dünya genelinde tarihçilerden ve arkeologlardan yardım istiyor.

BAŞVURULAR KASIM'A KADAR

Yetkililer, ilgilenenlerin Kasım'a kadar Plougastel belediyesine başvurabileceğini bu kişilere kayanın fotoğraflarının gönderileceğini ve ödülün, jürinin belirleyeceği en mantıklı açıklamanın sahibine verileceğini belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
şifre Yazı Fransa pLOUGASTEL ödül

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
herşey çok güzel olacak yazıyor ..2000 eorıyada istemem benden olsun..
bunu yazan tosun yazısı olmasın
deniz kıyısında olduğuna göre kesin aşık bir erkek tarafından yazılmıştır sevgiliye özlem yazızsı alayım 2000 euro yu
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