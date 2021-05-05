24-30 Nisan illerin haftalık koronavirüs vaka sayıları belli oldu! İşte en az ve en çok vaka olan iller!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerde 100bin nüfusa karşılık gelen vaka sayılarını paylaştı. Buna göre en çok vaka İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli illerinde görülürken, vaka sayısının en az olduğu iller Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van oldu. İşte, detaylar...

24 - 30 NİSAN İLLERİN VAKA SAYILARI

VAKA SAYISI EN YÜKSEK OLAN İLLER HANGİLERİ?

Haftalık verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

En çok vakanın olduğu İstanbul'da artırılan tedbirlerle vaka sayısında önemli oranda azalma yaşandı. İstanbul'daki vaka sayısı geçen hafta açıklanan haritada 854,75'ken yeni haritada 532,02 olarak ölçüldü. Geçen haftanın diğer yüksek vaka sayılarına sahip illerinden Çanakkale'de 838,89 olan vaka sayısı 439,11'e, Tekirdağ'da 772,20'den 489,89'a, Kırklareli'nde ise 721,80'den 498,70'e düştü. Ankara'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 567,88'den 361,52'ye, İzmir'de 335,09'dan 223,34'e düştü.

VAKA SAYISININ EN AZ OLDUĞU İLLER HANGİLERİ?